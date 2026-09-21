Los Coloraditos: el club al pie de la cordillera y con un nacimiento al amparo de la minería

Veinte años no son nada dice el tango... Veinte años en la vida de un club hecho y sostenido a pura pasión es otra cosa. Y para el Club Deportivo Social y Cultural Los Coloraditos es motivo de enorme orgullo. Es que el club que nació en las lomas coloradas del norte de Rodeo , cuando empieza a serpentear el camino hacia Angualasto, llegar a los 20 años como institución, implica volver a empezar para seguir creciendo.

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Los Coloraditos hoy está en proceso de normalización dentro de la Liga Iglesiana de Fútbol. Renovará pronto sus autoridades pero en este proceso, repasó con su gente y esos más de 200 socios lo que quieren en el futuro, apoyados en ese pasado de 20 años en los que nació, creció, ganó títulos, hizo su cancha y le dio a la gente de esa zona, sentido de pertenencia.

Los Coloraditos nació a la sombra de los primeros signos de la revolución minera que vive Iglesia. Su predio, enclavado muy cerca de la zona donde estaba la distribuidora de combustibles Pueyrredón, encontró en los dueños de esa empresa el respaldo total.

Desde lo económico como principal sponsor en su nacimiento y en los primeros años, hasta llegar a la elección de los colores y el nombre porque el entonces gerente de la planta, confeso hincha de Independiente, eligió el rojo para la camiseta y Los Coloraditos.

Entonces no fue difícil. En septiembre del 2006, en la casa de Humberto Montaña, los impulsores y fundadores de Los Coloraditos decidieron dar el paso. El primer presidente fue el Carlos Marinero, un recordado fotógrafo de Iglesia. Empezó así, el camino del crecimiento.

Apoyo de la minería

Con papeles en mano, la comisión apuntó directo a la localía, al predio. Con el lugar ya elegido, con la documentación en orden, empezaron con la construcción de camarines, la delimitación del campo de juego, el alambrado olímpico y todo lo necesario como para poder jugar de locales. Paradogicamente, Los Coloraditos nació junto a Sportivo El Llano como clubes, en un proceso en el que el Consejo Federal solicitaba como requisito a cada Liga del interior tener una determinada cantidad mínima de clubes afiliados para poder ser parte de AFA. Los dos clubes nacieron hace 20 años, pero aún hoy El Llano no puede tener lista su cancha propia, a diferencia de Los Coloraditos que aceleró ese proceso.

Junto a El Llano, Los Coloraditos es uno de los clubes más jóvenes de la Liga de Iglesia, lejos de los 108 años que tiene el decano Los Andes de Tudcum.

En lo deportivo, Los Coloraditos se hicieron fuertes de entrada nomás. En sus dos primeros torneos iglesianos, logró primero el subcampeonato y después, su primer título cuando en diciembre de 2011 venció en la final a Sportivo Iglesia 4-1. En ese momento, con respaldo económico pudo traer refuerzos, armar grandes equipos y ser protagonista.

Luego llegaron los momentos complejos. Ya siendo locales en su cancha, participó de todos los torneos de Iglesia, pero claro ya no hubo la misma espalda y en tiempos difíciles, apostó al amor de su gente para sostenerse.

Hoy, Los Coloraditos tiene todas sus divisiones armadas. Primera, Reserva e Inferiores, esperando el comienzo del campeonato en octubre próximo. Mientras, busca normalización de la mano del triunvirato que está en esa tarea y genera recursos con el alquiler de esa cancha que se hizo en tiempo récord, albergando la Liguilla Iglesiana o el campeonato de Veteranos.

200 socios sostienen esa corta pero rica historia de apenas 20 años. Esos son los números de Los Coloraditos, el club que ya fue campeón alguna vez en Iglesia y que demostró que cuando se quiere, se puede hasta llegar a mostrar hoy orgulloso su propia cancha.