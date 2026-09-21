    • 21 de septiembre de 2026 - 06:58

    La primavera arranca con viento, así estará el tiempo en San Juan este lunes 21 de septiembre

    El Servicio Meteorológico Nacional informó que la máxima será de 22°C.

    El viento sur llegará con fuerza a San Juan y se espera una baja de temperatura para los próximos días.&nbsp;

    El viento sur llegará con fuerza a San Juan y se espera una baja de temperatura para los próximos días. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La primavera llega a San Juan con un marcado cambio en las condiciones del tiempo. Después de la jornada de domingo, que estuvo atravesada por el fuerte viento Zonda y temperaturas superiores a los 30°, este lunes se espera un descenso térmico y la continuidad del viento, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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    Para este lunes 21 de septiembre, el organismo prevé una mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. No hay probabilidad de precipitaciones y el viento continuará siendo protagonista.

    Durante la mañana, la temperatura rondará los 14° y el viento soplará desde el sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h. Por la tarde se mantendrán condiciones similares, mientras que hacia la noche el viento rotará al sudeste y perderá intensidad.

    El descenso será notorio respecto de las temperaturas registradas durante el domingo. Así, el comienzo de la primavera tendrá una jornada más fresca, aunque con una máxima agradable de 22° y sin lluvias previstas.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pron&oacute;stico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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