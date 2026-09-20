San Martín volvió a ganar en el Pueblo Viejo y se afirmó en la zona de Reducido

Regreso al triunfo tras dos fechas, tres puntos clave y un primer tiempo de enorme vuelo. La síntesis perfecta de un domingo de viento Zonda para el Atlético San Martín que por la fecha 30 de la Primera Nacional hizo lo que debía ante Colegiales y metió una victoria importante por 2-0.

Dante Alvarez y Nazareno Funez fueron los goleadores del Verdinegro, que escaló en la tabla, se acomodó en zona de Reducido y encarará ahora, la recta final con confianza. El próxima escala será en Paraná, donde el domingo próximo visitará a Patronato.

Un monólogo Verdinegro. Un primer tiempo en el que San Martín puso todas las condiciones en la cancha para llevar a Colegiales a defenderse hasta que pudo. El Verdinegro, con la conducción de Seba González quien cumplió 150 partidos con esta camiseta, fue año y señor de todo en la primera parte. Demoró en abrir el marcador nada más pero creo no menos de seis chances netas de gol hasta que llegó el primero de la tarde en Concepción, obra de Dante Alvarez cuando iban 37' de esta primera etapa.

Muy pronto, San Martín empezó a rondar el gol. A los 6' Funez la tocó por arriba de Di Fulvio y Rivero la sacó de milagro en la línea. A los 16' hubo triple chance en un tiro libre que sorprendió a Colegiales, la tocaron a Funez, tapó el arquero, rebote para Nadalín que le pegó en el área chica y salvada providencial de Rivero para que otro nuevop rebote le quedara a Aguilera, quien buscó el arco pero no pudo.

A los 22' otra vez la tuvo Funez, después le tocó a Ferreyra y a los 30' Murillo desvió apenas su remate. Era demasiado ya hasta que por fin, a los 37' Murillo reventó el palo, la pelota rebotó al área y Alvarez la puso contra el palo para poner justicia en el Pueblo Viejo.

San Martín había hecho todo el gasto. Jugó, generó, obligó y mereció ser ganador en un primer tiempo absolutamente Verdinegro.

Si Colegiales pretendía alguna reacción en el complemento con los tres cambios que decidió en el reinicio del partido, San Martín lo dejó sin aire temprano. Es que a los 5' Aguirre, recién ingresado tocó a Funez en el área y el árbitro Ramírez marcó el penal. Lo cambió por el segundo gol sanjuanino Nazareno y San Martín lo empezó a resolver ya definitivamente con esa doble ventaja. Quedaba mucho partido pero pocos argumentos en Colegiales como para cambiar la historia.

Se la tenía que jugar Colegiales. Intentó algo pero se quedó con pocas ideas y San Martín cambió el aire. Además, decidió dejarle la iniciativa al rival para lastimarlo de contra. Así, en el tramo final generó no menos de tres contraataques que pudieron decorar el resultado pero no acertó.

San Martín debió liquidarlo incluso en el primer tiempo pero recién lo terminó en el complemento. En esta recta final de la Primera Nacional, metió un triunfo de peso, volvió a la victoria y quedó más que bien parado para definir su lugar en el Reducido.

SINTESIS

SAN MARTIN 2

Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Emanuel Aguilera, Leonel Álvarez; Federico Murillo, Diego Mercado, Sebastián González, Luciano Ferreyra; Genaro Rossi y Nazareno Funez. DT: Alejandro Schiapparelli.

COLEGIALES 0

Emilio Di Fulvio; Franco Malagueño, Facundo Rivero, Leonel Ortiz, Emanuel Insúa; Franco Zicarelli, Mateo Ramirez, Lucio Castillo, Leonardo González; Facundo Montiel, Mauro Albertengo. DT: Leonardo Fernández.

Goles: PT, 37m. Alvarez (SM). ST, 7m. Funez (SM), de penal;

Cambios: ST, reinicio Ezequiel Aguirre por Rivero (C), R. Monserrat por Ramírez (C), Enzo Trinidad por Zicarelli (C) Nicolás Paz por Alvarez (SM); 21m. Nico Iachetti por Rossi (SM) y Leo Monje por Ferreyra (SM); 28m. Nico Toloza por Albertengo (C); 33m. Leo Ocampo por González (C); 35m. Guillermo Acosta por Murillo (SM); 42m. Gabriel Hachen por González (SM).

Arbitro: Federico Benítez.

Cancha: Hilario Sánchez.