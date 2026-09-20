    • 20 de septiembre de 2026 - 17:42

    Sebastián "Pulpito" González fue homenajeado por sus 150 partidos con San Martín

    El mediocampista alcanzó una cifra especial con la camiseta del Verdinegro y recibió una plaqueta antes del partido ante Colegiales. Su esposa y su hija lo acompañaron en el reconocimiento.

    Sebastián González, homenajeado.

    Sebastián González, homenajeado.

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    Antes del comienzo del partido entre San Martín de San Juan y Colegiales, Sebastián “Pulpito” González recibió un reconocimiento especial por haber alcanzado los 150 partidos con la camiseta del Verdinegro.

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    El mediocampista fue homenajeado en la previa del encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional. González recibió una plaqueta por parte de la institución y estuvo acompañado por su esposa y su hija, quienes participaron de un momento especial para el futbolista.

    Además, antes del inicio del encuentro, Ignacia Ortiz, esposa del jugador, habló con los medios y reveló detalles sobre el futuro de González. Según contó, el “Pulpito” tiene decidido retirarse del fútbol profesional con la camiseta de San Martín.

    La familia también tomó una decisión vinculada a su vida fuera de las canchas: han decidido quedarse a vivir en San Juan, provincia a la que llegaron durante la etapa del futbolista en el Verdinegro.

    De esta manera, los 150 partidos de González no solo significaron un nuevo registro en su trayectoria con San Martín, sino también una jornada cargada de emoción por lo que representa el club para el jugador y su familia.

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