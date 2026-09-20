Sebastián "Pulpito" González fue homenajeado por sus 150 partidos con San Martín

El mediocampista alcanzó una cifra especial con la camiseta del Verdinegro y recibió una plaqueta antes del partido ante Colegiales. Su esposa y su hija lo acompañaron en el reconocimiento.

Antes del comienzo del partido entre San Martín de San Juan y Colegiales, Sebastián “Pulpito” González recibió un reconocimiento especial por haber alcanzado los 150 partidos con la camiseta del Verdinegro.

El mediocampista fue homenajeado en la previa del encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Primera Nacional. González recibió una plaqueta por parte de la institución y estuvo acompañado por su esposa y su hija, quienes participaron de un momento especial para el futbolista.

Además, antes del inicio del encuentro, Ignacia Ortiz, esposa del jugador, habló con los medios y reveló detalles sobre el futuro de González. Según contó, el “Pulpito” tiene decidido retirarse del fútbol profesional con la camiseta de San Martín.

La familia también tomó una decisión vinculada a su vida fuera de las canchas: han decidido quedarse a vivir en San Juan, provincia a la que llegaron durante la etapa del futbolista en el Verdinegro.