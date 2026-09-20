San Martín le gana 2-0 a Colegiales y se hace fuerte en el Hilario Sánchez

Dante Álvarez abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo y Nazareno Fúnez, de penal, amplió la ventaja a los 7 del complemento por la fecha 30 de la Primera Nacional.

San Martín de San Juan se impone 2-0 ante Colegiales en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El Verdinegro fue contundente y logró sacar una ventaja importante ante su gente.

El primer golpe llegó a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Dante Álvarez apareció para marcar el 1-0 y darle la ventaja al conjunto sanjuanino antes del descanso.

Ya en el complemento, San Martín volvió a golpear. A los 7 minutos, Nazareno Fúnez convirtió de penal y estableció el 2-0 para el equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli.