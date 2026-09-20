Boca le ganó 2-0 a San Lorenzo bajo la lluvia y se quedó con un triunfazo en el Nuevo Gasómetro

El Xeneize se impuso ante el Ciclón por el Torneo Clausura con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel. San Lorenzo jugó con diez desde los 31 minutos del primer tiempo por la expulsión de Insaurralde.

Boca consiguió una importante victoria por 2-0 ante San Lorenzo, como visitante, por el Torneo Clausura. El partido se disputó bajo una intensa lluvia en el Nuevo Gasómetro y tuvo como momentos decisivos los goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel.

El encuentro se complicó para el conjunto local a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Insaurralde vio la tarjeta roja por una falta sobre Ascacíbar. Desde entonces, San Lorenzo debió afrontar el resto del partido con un jugador menos.

Boca aprovechó la superioridad numérica en el complemento y logró abrir el marcador a los 12 minutos del segundo tiempo. Leandro Lozano apareció para poner el 1-0 y darle al Xeneize la ventaja en un campo de juego condicionado por la lluvia.

A los 27 minutos, Miguel Merentiel volvió a golpear para Boca y estableció el 2-0, resultado que se mantuvo hasta el final.

De esta manera, el equipo xeneize se llevó los tres puntos del Nuevo Gasómetro después de un partido marcado por la lluvia, la expulsión de Insaurralde y la contundencia de Boca en el segundo tiempo.