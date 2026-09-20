Las mejores imágenes de la victoria de San Martín ante Colegiales

San Martín de San Juan se impuso 2-0 ante Colegiales en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El Verdinegro fue contundente y logró sacar una ventaja importante ante su gente.
El Verdinegro se impuso 2-0 en el Hilario Sánchez con goles de Dante Álvarez y Nazareno Fúnez, y volvió a festejar ante su gente.
San Martín de San Juan se impuso 2-0 ante Colegiales en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El Verdinegro fue contundente y logró sacar una ventaja importante ante su gente.
El primer golpe llegó a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Dante Álvarez apareció para marcar el 1-0 y darle la ventaja al conjunto sanjuanino antes del descanso.
Fotos: Mariano Arias - Diario de Cuyo.-