    • 20 de septiembre de 2026 - 16:57

    Las mejores imágenes de la victoria de San Martín ante Colegiales

    El Verdinegro se impuso 2-0 en el Hilario Sánchez con goles de Dante Álvarez y Nazareno Fúnez, y volvió a festejar ante su gente.

    San Martín - Colegiales. Foto: Diario de Cuyo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Martín de San Juan se impuso 2-0 ante Colegiales en el estadio Hilario Sánchez, por la fecha 30 de la Primera Nacional. El Verdinegro fue contundente y logró sacar una ventaja importante ante su gente.

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    Primero. Dante Alvarez estaba ahí donde debia para el rebote y abrió la cuenta. Lo festeja junto a Rossi. San Martín se acomodó bien en el Reducido venciendo a Colegiales.

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    El primer golpe llegó a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Dante Álvarez apareció para marcar el 1-0 y darle la ventaja al conjunto sanjuanino antes del descanso.

    Los goles del partido

    Las mejores imágenes de San Martín - Colegiales

    Fotos: Mariano Arias - Diario de Cuyo.-

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