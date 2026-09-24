    • 24 de septiembre de 2026 - 11:41

    San Martín: El más chico de la dinastía de los Loustau dirigirá contra Patronato

    Juan Pablo Loustau será el juez del Verdinegro en su visita a Paraná de este próximo domingo a las 16.

    Estreno. Juan Pablo Loustau dirigirá por primera vez a San Martín en la Primera Nacional en su visita a Patronato.

    Estreno. Juan Pablo Loustau dirigirá por primera vez a San Martín en la Primera Nacional en su visita a Patronato.

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    Por Ariel Poblete

    Se viene la fecha 31 para el Atlético San Martín y en su camino en esta recta final de la Primera Nacional, el Verdinegro conoció quien será el juez de su partido ante Patronato de Paraná. Juan Pablo Loustau es el juez elegido, en un encuentro clave para la definición de la temporada.

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    Juan Pablo Loustau es un árbitro nacido el 11 de julio de 1990. Actualmente dirige en las principales categorías del fútbol argentino, incluyendo la Primera División y la Primera Nacional. Proviene de una reconocida dinastía arbitral en Argentina: es hijo de Juan Carlos Loustau (exárbitro internacional mundialista en Italia 1990) y hermano menor de Patricio Loustau, otro referí de larga trayectoria ya retirado.

    A lo largo de su carrera en el profesionalismo, acumula más de 75 partidos dirigidos. Su estilo de juego se caracteriza por ser riguroso, manteniendo un promedio elevado de tarjetas por encuentro (superior a las 5 amarillas por partido).

    LOS ARBITROS

    Los árbitros para la jornada de la Primera Nacional, son los siguientes:

    Fecha 31 - Zona A

    Sábado 26 de septiembre

    15.30: Almirante Brown vs Acassuso // Felipe Viola

    15.30: Estudiantes vs San Miguel // Franco Acita

    16: All Boys vs Colón // Juan Pafundi

    16: Ciudad de Bolívar vs Chaco For Ever // Joaquín Gil

    19: Deportivo Madryn vs Central Norte // Matías Billioe Carpio

    Domingo 27 de septiembre

    15.30: Defensores de Belgrano vs Ferro // Javier Delbarba

    15.30: Los Andes vs Morón // Juan Cruz Robledo

    16: Mitre (SdE) vs San Telmo // Álvaro Carranza

    17: Racing de Córdoba vs Godoy Cruz // Lucas Cavallero

    Fecha 31 - Zona B

    Sábado 26 de septiembre

    16: Quilmes vs Atlético Güemes (SdE) // Gastón Monsón Brizuela

    20: Colegiales vs Chacarita // Daniel Zamora

    Domingo 27 de septiembre

    15.30: Atlanta vs Agropecuario // Gonzalo Pereira

    15.30: Almagro vs Chicago // Pablo Giménez

    16: Patronato vs San Martín (San Juan) // Juan Pablo Loustau

    16.30: Midland vs Tristán Suárez // Nahuel Viñas

    16.30: Deportivo Maipú vs Temperley // Juan Ignacio Nebbietti

    18: Gimnasia y Tiro (Salta) Atlético de Rafaela // Maximiliano Macheroni

    21: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs San Martín (Tucumán) // Bruno Amiconi

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