San Martín: El más chico de la dinastía de los Loustau dirigirá contra Patronato

Juan Pablo Loustau será el juez del Verdinegro en su visita a Paraná de este próximo domingo a las 16.

Estreno. Juan Pablo Loustau dirigirá por primera vez a San Martín en la Primera Nacional en su visita a Patronato.

Se viene la fecha 31 para el Atlético San Martín y en su camino en esta recta final de la Primera Nacional, el Verdinegro conoció quien será el juez de su partido ante Patronato de Paraná. Juan Pablo Loustau es el juez elegido, en un encuentro clave para la definición de la temporada.

Juan Pablo Loustau es un árbitro nacido el 11 de julio de 1990. Actualmente dirige en las principales categorías del fútbol argentino, incluyendo la Primera División y la Primera Nacional. Proviene de una reconocida dinastía arbitral en Argentina: es hijo de Juan Carlos Loustau (exárbitro internacional mundialista en Italia 1990) y hermano menor de Patricio Loustau, otro referí de larga trayectoria ya retirado.

A lo largo de su carrera en el profesionalismo, acumula más de 75 partidos dirigidos. Su estilo de juego se caracteriza por ser riguroso, manteniendo un promedio elevado de tarjetas por encuentro (superior a las 5 amarillas por partido).

LOS ARBITROS Los árbitros para la jornada de la Primera Nacional, son los siguientes:

Fecha 31 - Zona A