San Martín: El más chico de la dinastía de los Loustau dirigirá contra Patronato

Se viene la fecha 31 para el Atlético San Martín y en su camino en esta recta final de la Primera Nacional, el Verdinegro conoció quien será el juez de su partido ante Patronato de Paraná. Juan Pablo Loustau es el juez elegido, en un encuentro clave para la definición de la temporada.
Juan Pablo Loustau es un árbitro nacido el 11 de julio de 1990. Actualmente dirige en las principales categorías del fútbol argentino, incluyendo la Primera División y la Primera Nacional. Proviene de una reconocida dinastía arbitral en Argentina: es hijo de Juan Carlos Loustau (exárbitro internacional mundialista en Italia 1990) y hermano menor de Patricio Loustau, otro referí de larga trayectoria ya retirado.
A lo largo de su carrera en el profesionalismo, acumula más de 75 partidos dirigidos. Su estilo de juego se caracteriza por ser riguroso, manteniendo un promedio elevado de tarjetas por encuentro (superior a las 5 amarillas por partido).
LOS ARBITROS
Los árbitros para la jornada de la Primera Nacional, son los siguientes:
Sábado 26 de septiembre
15.30: Almirante Brown vs Acassuso // Felipe Viola
15.30: Estudiantes vs San Miguel // Franco Acita
16: All Boys vs Colón // Juan Pafundi
16: Ciudad de Bolívar vs Chaco For Ever // Joaquín Gil
19: Deportivo Madryn vs Central Norte // Matías Billioe Carpio
Domingo 27 de septiembre
15.30: Defensores de Belgrano vs Ferro // Javier Delbarba
15.30: Los Andes vs Morón // Juan Cruz Robledo
16: Mitre (SdE) vs San Telmo // Álvaro Carranza
17: Racing de Córdoba vs Godoy Cruz // Lucas Cavallero
Fecha 31 - Zona B
Sábado 26 de septiembre
16: Quilmes vs Atlético Güemes (SdE) // Gastón Monsón Brizuela
20: Colegiales vs Chacarita // Daniel Zamora
Domingo 27 de septiembre
15.30: Atlanta vs Agropecuario // Gonzalo Pereira
15.30: Almagro vs Chicago // Pablo Giménez
16: Patronato vs San Martín (San Juan) // Juan Pablo Loustau
16.30: Midland vs Tristán Suárez // Nahuel Viñas
16.30: Deportivo Maipú vs Temperley // Juan Ignacio Nebbietti
18: Gimnasia y Tiro (Salta) Atlético de Rafaela // Maximiliano Macheroni
21: Gimnasia y Esgrima (Jujuy) vs San Martín (Tucumán) // Bruno Amiconi