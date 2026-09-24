San Martín sigue su semana y prepara el viaje a Paraná para visitar a Patronato

El Verdinegro sigue con sus entrenamientos de cara al partido del próximo domingo por la fecha 31 en la Zona B.

Titular. Nadalín es uno de los puntos altos del presente de San Martín que este domingo visitará a Patronato en Paraná.

Pasó Colegiales y fue con triunfo. Sexto en la Zona B, a 9 puntos de la punta, acomodado en zona de Reducido, el Atlético San Martín vive una semana tranquila y desde este jueves acelerará el paso para viajar a Paraná donde visitará a Patronato, en partido válido por la fecha 31.

El Verdinegro resolvió con autoridad el partido ante Colegiales, jugando uno de los mejores primeros tiempo de toda la temporada. Con ese espejo, el equipo de Schiapparelli desandó todos éstos días apuntandole al partido del domingo, a la 16, sabiendo que no pueden regalar nada de lo conseguido aunque enfrente tendrán las necesidades de un Patronato que está a solo un punto de la zona de descenso.

En los nombres, San Martín recuperará un par de piezas clave como Manuel Cocca en la defensa y probablemente, Sebastián Jaurena en el mediocampo, pero la estructura del equipo no se resiente más allá de estos movimientos.

El plan de trabajo marca que este jueves será día definitorio en el aspecto futbolístico, mientras que el viernes servirá para los detalles finales antes de emprender el viaje a última hora rumbo a Entre Ríos.

Patronato hace cuatro fechas que no gana, con tres empates en serie. Viene de igualar en Nueva Chicago 1-1 y su última victoria se remonta al 26 de agosto cuando venció a Atlanta como local.