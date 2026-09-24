San Martín sigue su semana y prepara el viaje a Paraná para visitar a Patronato

Pasó Colegiales y fue con triunfo. Sexto en la Zona B, a 9 puntos de la punta, acomodado en zona de Reducido, el Atlético San Martín vive una semana tranquila y desde este jueves acelerará el paso para viajar a Paraná donde visitará a Patronato, en partido válido por la fecha 31.
El Verdinegro resolvió con autoridad el partido ante Colegiales, jugando uno de los mejores primeros tiempo de toda la temporada. Con ese espejo, el equipo de Schiapparelli desandó todos éstos días apuntandole al partido del domingo, a la 16, sabiendo que no pueden regalar nada de lo conseguido aunque enfrente tendrán las necesidades de un Patronato que está a solo un punto de la zona de descenso.
En los nombres, San Martín recuperará un par de piezas clave como Manuel Cocca en la defensa y probablemente, Sebastián Jaurena en el mediocampo, pero la estructura del equipo no se resiente más allá de estos movimientos.
El plan de trabajo marca que este jueves será día definitorio en el aspecto futbolístico, mientras que el viernes servirá para los detalles finales antes de emprender el viaje a última hora rumbo a Entre Ríos.
Patronato hace cuatro fechas que no gana, con tres empates en serie. Viene de igualar en Nueva Chicago 1-1 y su última victoria se remonta al 26 de agosto cuando venció a Atlanta como local.
LA FECHA 31
Los partidos de la jornada 31 están previstos para el fin de semana del 26 y 27 de septiembre de 2026. A continuación, el cronograma de encuentros previstos para esta fecha según el Fixture Oficial de la Primera Nacional 2026:
Zona A: Estudiantes vs. San Miguel 26/09 - 15:30.
Zona A: Ciudad de Bolívar vs. Chaco For Ever 26/09 - 16.
Zona B: Quilmes vs. Güemes (SE) 26/09 - 16.
Zona A: All Boys vs. Colón 26/09 - 16s.
Zona A: Deportivo Madryn vs. Central Norte 26/09 - 19.
Zona B: Colegiales vs. Chacarita Juniors 26/09 - 20.
Zona A: Defensores de Belgrano vs. Ferro Carril Oeste 27/09 - 15:30
Zona B: Atlanta vs. Agropecuario 27/09 - 15:30
Zona A: Los Andes vs. Deportivo Morón 27/09 - 15:30
Zona A: Almirante Brown vs. Acassuso 27/09 - 15:30
Zona B: Almagro vs. Nueva Chicago 27/09 - 15:30
Zona B: Patronato vs. San Martín (SJ) 27/09 - 16.
Zona A: Mitre (SE) vs. San Telmo 27/09 - 16
Zona B: Deportivo Maipú vs. Temperley 27/09 - 16:30
Zona B: Ferrocarril Midland vs. Tristán Suárez 27/09 - 16:30
Zona A: Racing (Cba.) vs. Godoy Cruz 27/09 - 17.
Zona B: Gimnasia y Tiro vs. Atlético de Rafaela 27/09 - 18.
Zona B: Gimnasia y Esgrima vs. San Martín de Tucumán 27/09 - 21.