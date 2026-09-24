Con alerta naranja por viento Zonda, mirá cómo estará el tiempo en San Juan este jueves 24 de septiembre

San Juan tendrá este jueves 24 de septiembre una jornada marcada por el calor y el viento, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 36°C durante la tarde, en una jornada con cielo sin lluvias y viento persistente.

De acuerdo con el reporte, durante la mañana se espera una temperatura cercana a los 13°C, con viento del oeste a velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h. Las condiciones ventosas continuarán durante las horas siguientes. El momento de mayor intensidad se registraría durante la tarde, cuando el termómetro llegue a los 36°C. Para ese período, el SMN pronostica viento del oeste de entre 42 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 25°C, aunque el viento continuará presente, con velocidades estimadas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de 60 a 69 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Alerta por viento Zonda El escenario se da en el marco de una alerta del SMN por viento Zonda para distintos sectores de San Juan. La actualización del organismo elevó a nivel naranja la advertencia para áreas de la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de Ullum y Zonda, donde las ráfagas podrían superar los 90 km/h.