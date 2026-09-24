    • 24 de septiembre de 2026 - 07:01

    Con alerta naranja por viento Zonda, mirá cómo estará el tiempo en San Juan este jueves 24 de septiembre

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con una máxima de 36°C.

    Alerta por viento Zonda.

    Alerta por viento Zonda.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este jueves 24 de septiembre una jornada marcada por el calor y el viento, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo prevé una temperatura mínima de 13°C y una máxima que alcanzará los 36°C durante la tarde, en una jornada con cielo sin lluvias y viento persistente.

    Leé además

    Estos son los resultados provisorios del examen de ingreso a los Institutos Preuniversitarios

    Por alerta meteorológica por viento Zonda, la UNSJ suspende las clases presenciales en sus institutos preuniversitarios
    por alerta de viento zonda, suspendieron las clases este jueves en san juan

    Por alerta de viento Zonda, suspendieron las clases este jueves en San Juan

    De acuerdo con el reporte, durante la mañana se espera una temperatura cercana a los 13°C, con viento del oeste a velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h. Las condiciones ventosas continuarán durante las horas siguientes. El momento de mayor intensidad se registraría durante la tarde, cuando el termómetro llegue a los 36°C. Para ese período, el SMN pronostica viento del oeste de entre 42 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

    Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 25°C, aunque el viento continuará presente, con velocidades estimadas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de 60 a 69 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    El pronóstico del tiempo en San Juan.

    Alerta por viento Zonda

    El escenario se da en el marco de una alerta del SMN por viento Zonda para distintos sectores de San Juan. La actualización del organismo elevó a nivel naranja la advertencia para áreas de la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de Ullum y Zonda, donde las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

    En otras zonas de la provincia, el nivel de alerta es amarillo y se prevén vientos de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. El fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad por polvo, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    alerta naranja se viene un violento zonda con rafagas que podrian alcanzar los 90 km/h este jueves

    Alerta naranja se viene un violento Zonda con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h este jueves

    Por el alerta de Zonda, suspenden hoy las clases en tres departamentos de San Juan

    Por el alerta de Zonda, suspenden hoy las clases en tres departamentos de San Juan

    Alerta por viento Zonda.

    Emiten alerta por viento Zonda para este miércoles en San Juan

    Alerta por viento Zonda en San Juan.

    Con alerta por viento Zonda, así estará el tiempo en San Juan este miércoles 23 de septiembre