    • 24 de septiembre de 2026 - 10:51

    Debut con derrota para Marcelo Gallardo: Ecuador cayó 3 a 0 ante Corea del Sur

    El entrenador argentino inició su ciclo al frente de la selección ecuatoriana con una derrota por 2-0 ante Corea del Sur, en un amistoso disputado en Suwon. Fue su primera experiencia como técnico de un seleccionado nacional.

    Marcelo Gallardo.

    Marcelo Gallardo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Marcelo Gallardo comenzó su etapa como entrenador de Ecuador con una derrota. La selección sudamericana perdió 2-0 frente a Corea del Sur en el estadio Mundialista de Suwon, en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de septiembre.

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    El encuentro marcó el debut de Gallardo al frente de un seleccionado nacional, luego de su paso por River. El entrenador argentino asumió la conducción de la Tri tras la salida de Sebastián Beccacece y afrontó su primera prueba en una gira por Asia.

    Gallardo llegó al partido con poco tiempo de trabajo. Según la información previa al encuentro, apenas había podido realizar un entrenamiento en campo debido a que varios futbolistas se incorporaron tarde a la convocatoria.

    Para esta primera convocatoria, el técnico decidió mantener buena parte de la base que disputó el Mundial 2026, aunque hubo ausencias importantes. Moisés Caicedo y Piero Hincapié quedaron afuera por molestias físicas, mientras que Kendry Páez tampoco fue convocado.

    Gallardo y una nueva etapa en Ecuador

    El entrenador había anticipado que su objetivo inicial sería comenzar a conocer al plantel y trasladar progresivamente su idea de juego. En su presentación, Gallardo señaló que buscará que Ecuador tenga un papel protagonista, aprovechando las características de sus futbolistas, aunque también remarcó que era demasiado pronto para esperar una identidad completamente definida.

    La derrota ante Corea del Sur fue el primer paso de un proceso que continuará durante la gira asiática. Ecuador volverá a jugar el 1 de octubre frente a Japón, por la Copa Kirin, y el 5 de octubre disputará otro encuentro ante Nueva Zelanda o Panamá.

    De esta manera, Gallardo deberá esperar para conseguir su primer triunfo como entrenador de una selección, en un ciclo que recién comienza y que tendrá nuevas pruebas en los próximos días.

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