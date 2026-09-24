    • 24 de septiembre de 2026 - 08:00

    Franco Colapinto terminó 18° en la primera práctica del Gran Premio de Azerbaiyán

    El piloto argentino completó 20 vueltas en el circuito callejero de Bakú y marcó un tiempo de 1:47.523. George Russell fue el más rápido de la sesión, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc.

    Franco Colapinto (REUTERS/Jakub Porzycki)

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    Franco Colapinto terminó en el 18° puesto en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El argentino completó 20 vueltas en el circuito de Bakú y registró como mejor tiempo 1:47.523, en una sesión que tuvo a George Russell como líder.

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    El piloto de Alpine quedó por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien finalizó 16°. La escudería francesa volvió a quedar lejos de los puestos de vanguardia en el primer contacto con el exigente circuito urbano de Azerbaiyán.

    Russell, a bordo de su Mercedes, estableció el mejor registro de la práctica con 1:45.387. Detrás del británico se ubicaron Max Verstappen y Charles Leclerc, mientras que Kimi Antonelli terminó quinto, aunque debió detener su Mercedes debido a problemas hidráulicos.

    Entre los equipos que mostraron un buen rendimiento estuvieron los Racing Bulls, con Liam Lawson séptimo y Arvid Lindblad octavo. También tuvieron una actuación destacada los Audi, que llegaron al Gran Premio con mejoras: Gabriel Bortoleto fue décimo y Nico Hülkenberg terminó undécimo.

    La actividad de la Fórmula 1 continuará este jueves con la segunda práctica libre, mientras que el viernes se disputarán la tercera sesión y la clasificación. La particularidad del Gran Premio de Azerbaiyán es que la carrera se correrá el sábado.

    Días y horarios del GP de Azerbaiyán

    Jueves 24 de septiembre

    • Práctica libre 2: 9:00 de Argentina

    Viernes 25 de septiembre

    • Práctica libre 3: 5:30
    • Clasificación: 9:00

    Sábado 26 de septiembre

    • Carrera, a 51 vueltas: 8:00

    TV: Fox Sports y Disney+ en Argentina y Sudamérica, DAZN en España y F1TV.

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