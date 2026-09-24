Nicolás Peralta se abre camino en el circo nacional para correr en El Zonda

Puro esfuerzo. Todo a pulmón desde aquellas primeras experiencias en el karting acá, luego avanzando a Mendoza. Siempre, con lo justo. Apoyado a morir por sus papás, por la familia, por los amigos. El salto al Zonal Cuyano, dos temporadas y ahora punteando el campeonato, para Nicolás Peralta es un buen momento.
Es que gracias a las gestiones de la Secretaría de Deportes de San Juan y a sus antecedentes arriba de un auto, el joven piloto será parte del fin de semana tuerca en El Zonda, cuando se suba a una de las unidades de la Fiat Competizione, categoría que integra el festival que encabeza el TC 2000.
'Este momento se lo debo a Deportes que tanto hizo para conseguirme esta plaza. Me citó Pablo Aubone, me confirmó que estaba seleccionado para la Fiat Competizione y para mi, fue empezar a disfrutar desde ese mismo instante. Yo aun no vi el auto, no lo toqué para nada. Recién será sábado cuando nos conozcamos, pero será otra cosa' anticipa Nico.
La Fiat Competizione es una categoría nacional que comparte escenario fecha a fecha en los autódromos más importantes del país junto a categorías de élite como el TC2000 y el TCR South America. Actualmente se compite con modelos Fiat Tipo de carrera equipados con un motor TBI de 1.750 cc, 4 cilindros en línea, inyección directa y turbo. La categoría comenzó históricamente bajo el nombre de Fiat Linea Competizione, para luego evolucionar con la incorporación del Fiat Punto (Punto Abarth Competizione) y, en su etapa actual, consolidarse con los Fiat Tipo de competición.
Tiene demasiadas diferencias con lo que venía manejando Peralta en el Zonal Cuyano, el sanjuanino respeta eso: 'Es otra cosa. Tiene mucha más potencia, mucha más tecnología, mejores frenos. Tiene caja de velocidades al volante y uno siempre manejó con la caja al pìso. Es otra cosa y como yo no venía compitiendo en su campeonato, la idea es aprender, disfrutar y si se puede, tratar de ir rápido'.
Este es un momento lindo para Nico. El próximo 18 de Octubre se presentará el Zonal Cuyano en el San Juan Villicum y Peralta es el líder de la Clase 3, con dos fechas por delante y la chance de campeonato más que concreta: 'Es el gran objetivo. Afirmarse en el Zonal, pelear el campeonato y aprender de cada posibilidad'.
No es fácil el tema para Nico desde lo económico, desde el mismo inicio de su carrera. Siempre sus papás y su familia, más los amigos fueron el soporte: 'Nos cuesta mucho poder llegar a cada carrera. El sacrificio es de todos pero mis viejos son los pilares de todo. Este momento tan grato, esta chance de entrar en el circo grande para vivirlo desde adentro del auto es mucho mérito de ellos. Uno lo disfruta pero quiero destacar que ellos se lo merecen por todo lo que hacen y dejan de hacer para que yo corra'.
El viernes estarán los Fiat en San Juan. Nico espera ansioso ese primer contacto para darle su toque personal. Recién el sábado podrá acelerar: 'Estuve averiguando y creo que el sábado podría ya acelerar. Estos días estuvimos haciendo lo de la licencia médica nacional para poder subirme a una categoría así. Será una experiencia muy enriquecedora. Uno siempre sueña y estar ya adentro de una fecha tan importante más corriendo en El Zonda, es dar el gran paso. Quiero aprender pero también disfrutarlo'.