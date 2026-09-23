Copa País: Albardón-Angaco no pudo en Mendoza y apuesta todo a la revancha

El seleccionado albardonero perdió por 3-2 contra Tupungato y se jugará todo en Campo Afuera el miércoles próximo.

Derrota. La Liga Albardón-Angaco cayó en Mendoza por 3-2 ante Tupungato y definirá la Región Cuyo como local el miércoles próximo.

Con un viento Zonda infernal que castigó especialmente en el segundo tiempo, el primer paso de la serie decisiva de la Copa País para la selección de la Liga Albardón-Angaco terminó con derrota. La selección local de Tupungato terminó ganando por 3-2 en un marcador final que dejó abierta la serie.

La revancha será el miércoles 30 de septiembre en el Polideportivo de Campo Afuera, donde la selección Albardón-Angaco estará obligada a una victoria.

En Mendoza, este miércoles el seleccionado sanjuanino nunca pudo terminar de acomodarse en la cancha. Tupungato empezó haciendo su negocio temprano. Abrió el marcador y llegó a duplicar su ventaja, pero el goleador Toti Pérez descontó antes del final de la primera parte del partido.

En la segunda parte, otra vez Tupungato pareció hacer su diferencia al convertir el 3-1 pero Tobías Riveros descontó para los albardoneros, dejando otro escenario para el encuentro revancha en San Juan de la próxima semana.