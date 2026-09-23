La Selección Argentina Sub-19 le ganó 1-0 a Perú y jugará por la medalla dorada

La Selección Argentina Sub-19 se metió de lleno en la gran definición de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En un encuentro disputado en el Estadio Marcelo Bielsa, el conjunto albiceleste derrotó por 1-0 a Perú gracias a una anotación agónica sobre el final y aseguró su boleto al partido por la medalla de oro.

Argentina empató sobre la hora ante Venezuela y se metió en las semifinales de los Juegos Suramericanos

El Dibu Martínez llegó al país y habló del último deseo de Messi con la Selección: "Es un sueño para él"

El camino hacia la victoria no fue sencillo para los dirigidos por Diego Placente. Tras un arranque parejo donde el seleccionado peruano avisó primero con una aproximación de Nicolás Rengifo, el combinado nacional tomó el control de las acciones.

Durante la primera mitad, Argentina generó situaciones claras para destrabar el marcador, destacándose una jugada a los 13 minutos en la que Franco Domínguez eludió al arquero Fabrisio Mesías pero remató desviado con el arco a su disposición, además de un potente disparo de media distancia de Ramiro Tulián que exigió al guardameta.

En el complemento, el dominio local se acentuó de forma notable. La Albiceleste acumuló méritos y peligro constante en el área rival a través de los intentos de Ian Subiabre y nuevas acciones de Domínguez asistido por Uriel Ojeda.

Sin embargo, la falta de contundencia en los metros finales y el sólido trabajo defensivo del combinado peruano mantuvieron el cero en el marcador, haciendo temer una definición por penales.

Cuando el partido expiraba y se jugaban los 44 minutos del segundo tiempo, llegó la ansiada apertura del marcador. Tras un lateral largo al área y un despeje defectuoso de la zaga defensiva rival, el mediocampista Santiago Espíndola capturó el rebote y sacó un potente remate que venció la resistencia de Mesías, desatando el festejo argentino.

Por la medalla dorada

Con este agónico triunfo en territorio rosarino, la representación nacional revalida su protagonismo en el certamen tras haber accedido a las semifinales luego de un empate 1-1 frente a Venezuela en la fase de grupos.

Ahora, la Albiceleste se alistará para disputar el partido por la máxima presea este próximo viernes a las 15. Por su parte, Perú deberá conformarse con pelear por la medalla de bronce en el encuentro por el tercer puesto.