El Dibu Martínez llegó al país y habló del último deseo de Messi con la Selección: "Es un sueño para él"

miliano “Dibu” Martínez llegó este martes a la Argentina para incorporarse a la Selección y, antes de sumarse a los entrenamientos, dejó varias definiciones sobre el nuevo ciclo que comienza después del Mundial 2026. Sin embargo, hubo un tema que atravesó casi todas las preguntas: la despedida de Lionel Messi , que tendrá su última función con la camiseta albiceleste el próximo 6 de octubre frente a Benín en el Monumental.

El arquero reconoció que inicialmente había entendido que la final del Mundial frente a España había marcado el cierre definitivo de Messi en la Selección, pero celebró que el capitán pueda tener una última noche frente al público argentino. “Pensé que ya se había retirado. Que tenga la posibilidad de retirarse aquí en Argentina es un sueño para él, y nos esforzaremos para que sea un día hermoso y maravilloso” , expresó.

La Selección afrontará una fecha FIFA diferente a cualquier otra. El equipo de Lionel Scaloni disputará tres amistosos: el 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba , el 3 de octubre frente a Burkina Faso y finalmente el 6 de octubre ante Benín en el Monumental , encuentro elegido para cerrar oficialmente la etapa de Messi con la Mayor.

La despedida ya empezó a atravesar la llegada de los convocados. Valentín Barco había reconocido que “nadie imagina una Selección sin él”, mientras que Ángel Di María confirmó que estará presente en el Monumental para acompañar a su excompañero en esa última noche. Dibu se sumó ahora a esas voces y dejó en claro que el plantel intentará convertir la jornada en una celebración a la altura de la trayectoria del capitán.

La presencia de Messi tendrá además un condimento especial: pese a haber anunciado su retiro después del Mundial, fue incluido por Scaloni en esta convocatoria exclusivamente para participar de su despedida. El propio futbolista ya presentó la camiseta especial que utilizará ese día, con detalles diseñados específicamente para la ocasión.

“Ni loco, Messi sí”: la respuesta sobre el Balón de Oro

Dibu también protagonizó uno de los momentos más distendidos de su llegada cuando le preguntaron si se veía con posibilidades de ganar el Balón de Oro. Su respuesta fue inmediata: “Ni loco, Messi sí. Yo no”. El arquero fue nuevamente nominado al Trofeo Lev Yashin, distinción que ya conquistó en 2023 y 2024, mientras que Messi vuelve a integrar la lista de candidatos al máximo premio individual.

Más allá de la broma, Martínez también volvió sobre la derrota frente a España en la final del último Mundial y admitió que todavía cuesta digerir aquel resultado. “Es una espina que va a quedar por mucho tiempo”, aseguró, aunque rápidamente puso el foco en el presente y en la renovación que comienza a experimentar el plantel argentino.

“Disfruto estar acá, volver a la Selección. Los que están no son nuevos, son chicos que ya han estado y la Selección siempre será la Selección, más allá de la gente que se irá”, sostuvo el arquero, en una convocatoria que empieza a mezclar a varios campeones de los últimos años con futbolistas que buscan consolidarse en el próximo proceso.

Qué dijo sobre el futuro de Scaloni

Otro de los temas inevitables fue la continuidad de Lionel Scaloni, cuyo contrato termina a fin de año y que después del Mundial evitó confirmar qué hará a partir de 2027. Dibu prefirió no intervenir en esa decisión y remarcó el respaldo que el plantel tendrá hacia el entrenador cualquiera sea su elección.

“No tengo idea, es una decisión de él y de su equipo de trabajo y lo que decida, siempre lo vamos a apoyar”, señaló. Mientras esa incógnita permanece abierta, el seleccionado ya comenzó los trabajos en Ezeiza para preparar una ventana internacional que combinará fútbol, renovación y una carga emocional difícil de esquivar.

Para Dibu, el regreso también marca el inicio de una etapa distinta. Argentina todavía arrastra el golpe de haber perdido la final del Mundial con España, Scaloni debe resolver su futuro y Messi está a pocos días de despedirse definitivamente. En medio de ese escenario, el arquero dejó una certeza: el grupo quiere que el último partido del capitán termine convertido en una noche especial.