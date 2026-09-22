Los sanjuaninos Delfina Dibella y Mateo Kalejman cumplieron en el Mundial de ciclismo: las posiciones

Los sanjuaninos Delfina Dibella y Mateo Kalejman tuvieron este lunes su debut en el Mundial de ciclismo en ruta 2026 , que se desarrolla en Montreal, Canadá. Ambos representaron a la Selección Argentina en las pruebas de contrarreloj individual Sub-23 y finalizaron dentro de los 35 mejores de sus respectivas competencias. El campeonato mundial se extenderá hasta el domingo 27 de septiembre.

La primera sanjuanina en salir a la ruta fue Delfina Dibella , de 20 años. La ciclista completó los 20,3 kilómetros de recorrido en 30 minutos, 25 segundos y 720 milésimas , con una velocidad promedio de 40,028 km/h , resultado que le permitió ubicarse en el 32° puesto .

Dibella quedó a 2 minutos y 45 segundos de la australiana Felicity Wilson-Haffenden , quien se quedó con la medalla de oro. El podio lo completaron la neerlandesa Nienke Vinke , segunda, y la belga Luca Vierstraete , tercera. El recorrido femenino Sub-23 tuvo 20,3 kilómetros y 145 metros de desnivel.

Luego fue el turno de Mateo Kalejman , de 22 años. El sanjuanino completó los 31,3 kilómetros de la contrarreloj masculina en 39 minutos, 35 segundos y 360 milésimas , con una velocidad media de 47,437 km/h .

Con ese registro, Kalejman quedó 26° en la clasificación general , a 2 minutos y 9 segundos del neerlandés Ryan Gal , ganador de la prueba. El italiano Nicolas Milesi obtuvo la medalla de plata, mientras que el español Héctor Álvarez completó el podio con el bronce.

La prueba masculina se disputó sobre un trazado de 31,3 kilómetros y 197 metros de desnivel, dentro de una jornada que reunió a los principales exponentes Sub-23 del mundo.

Todavía quedan dos sanjuaninos en competencia

La participación sanjuanina en Montreal no terminó con las contrarrelojes. La delegación argentina cuenta además con Abril Capdevila y Ramiro Videla, quienes todavía deben disputar sus respectivas pruebas en pelotón.

Capdevila competirá este jueves 24 de septiembre en la carrera en línea femenina Sub-23, sobre una distancia de 134 kilómetros. La largada está prevista para las 9 de Montreal, las 10 de Argentina.

Por su parte, Ramiro Videla afrontará el viernes 25 de septiembre la prueba masculina Sub-23, que tendrá un recorrido de 174,2 kilómetros. La competencia también comenzará a las 10 de Argentina.

De esta manera, cuatro sanjuaninos forman parte de la representación argentina en el Mundial de Montreal, una cita que reúne competencias de las categorías Elite, Sub-23 y Junior y que continuará hasta el próximo domingo.