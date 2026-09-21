Independiente Rivadavia volvió al triunfo y quedó como líder de la Tabla Anual

Independiente Rivadavia dejó atrás la eliminación de la Copa Argentina y volvió a celebrar en el Torneo Clausura . El equipo dirigido por Alfredo Berti derrotó 1-0 a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, por la décima fecha de la Liga Profesional, y consiguió tres puntos que lo devolvieron a los primeros planos.

La Fórmula 1 analiza un cambio inesperado para definir el campeonato por la tensión en Medio Oriente

Un partido, dos rounds y una tarde manchada por la violencia: Unión-Sportivo y un final para el olvido

El único gol del encuentro lo marcó José Florentín a los 11 minutos , con un cabezazo tras un centro preciso de Luciano Gómez. La Lepra logró sostener la ventaja durante el resto del partido y terminó quedándose con una victoria importante fuera de Mendoza.

El conjunto mendocino salió decidido a aprovechar los espacios que dejaba el local y rápidamente generó peligro. Primero avisó con un remate de Salas y luego con un cabezazo de Studer que obligó al arquero Marcelo Miño a enviar la pelota al córner.

De esa pelota parada nació la apertura del marcador. Tras un despeje, Matías Fernández recuperó la pelota y habilitó a Luciano Gómez , quien regresaba después de una lesión. El lateral recibió sobre la izquierda y lanzó un centro al área que encontró a Florentín sin marca.

El mediocampista apareció en el centro del área y conectó un cabezazo que superó a Miño para poner el 1-0 a favor de Independiente Rivadavia .

La lluvia y el viento fueron protagonistas durante buena parte del encuentro y modificaron el desarrollo del juego. La pelota tomó mayor velocidad y el equipo de Berti intentó aprovechar esas condiciones para atacar por los costados.

Florentín y Sequeira tuvieron además una participación importante en la recuperación, mientras que Gómez, Fernández y Salas buscaron darle amplitud y profundidad al conjunto mendocino.

Barracas Central intentó reaccionar con Miloc, Bogarín y Tapia, pero tuvo dificultades para generar asociaciones en ataque. Candia y Briasco quedaron demasiado aislados y la defensa visitante logró contener los avances.

Barracas buscó el empate, pero apareció Bolcato

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por el local adelantó sus líneas y salió en busca de la igualdad. Independiente Rivadavia encontró algunos espacios para intentar liquidar el partido, aunque no consiguió precisión en los últimos metros.

Cuando Barracas logró acercarse con mayor peligro, Ezequiel Bolcato respondió. El arquero tuvo dos intervenciones importantes que le permitieron a la Lepra conservar el arco en cero.

Con el paso de los minutos, el conjunto local perdió claridad y no encontró la manera de superar la resistencia mendocina. Independiente Rivadavia administró la ventaja y terminó asegurando una victoria que le permite recuperar confianza después del golpe sufrido en la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia, arriba en la Tabla Anual

El triunfo tiene además un peso importante en la pelea por los objetivos de la temporada. La Lepra quedó segunda en el Grupo B del Torneo Clausura, a un punto de Argentinos Juniors, y alcanzó el primer puesto de la Tabla Anual.

Para este partido, Berti no pudo contar con Alex Arce, quien se encuentra convocado por la Selección de Paraguay y además debía cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Ante esa ausencia, Florentín apareció para marcar el único gol y darle al equipo mendocino una victoria clave.

Independiente Rivadavia consiguió así recuperarse rápidamente de la eliminación ante Atlético Tucumán en los cuartos de final de la Copa Argentina y volvió a meterse de lleno en la pelea por los principales objetivos del campeonato.