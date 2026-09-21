Desamparados no perdonó en Rawson y se quedó con todo ante Atlético Unión

En el 12 de Octubre, venció finalmente por 2-1 al Azul con otro gol de Franco Goria tras la suspensión del domingo.

El segundo capítulo del clásico Unión-Desamparados entregó cambios en el tablero que se abrió el domingo por la noche. En el estadio 12 de Octubre, esta vez fue victoria para Sportivo Desamparados que con Franco Goria como gran protagonista, terminó ganando por 2-1 para pasar al frente en la zona de los sanjuaninos, con la clasificación casi en la mano en el Regional Amateir.

El domingo, cuando se suspendió a los 29' del primer tiempo, Unión y Sportivo Desamparados estaban empatados 1-1 con los goles de Franco Goria y de Abel Donoso y en este lunes, el Puyutano lo terminó de resolver cuando parecía que nada cambiaría para terminar festejando un trascendental 2-1.

Fueron dos tiempos de 30 minutos para completar la historia y poco se vio en el primer tiempo. Un pelotazo de Castro que dio en la cara de su compañero Alex Aguirre, fue la llegada más clara de Desamparados que buscó algo más, apoyado en tener los 11 contra los 10 de Unión. Pero en el segundo tiempo, Edgardo Díaz fue expulsado en el Víbora por el árbitro Fernández y todo se hizo demasiado parejo.

Pero llegó el minuto 18' y Goria no perdonó a Puga para poner 2-1 arriba Desamparados cuando todo parecía encaminarse a un empate cerrado. Una definicón cruzada desde la derecha al segundo palo de Puga, fue la definición que el goleador eligió.

Quiso reaccionar Unión en el resto de partido que le quedaba pero no tuvo demasiados argumentos. Sobre los 25' llegaron más rojas porque se fue expulsado Isaías Oballes en el Azul y luego, el goleador Goria en el Puyutano.