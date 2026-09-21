    • 21 de septiembre de 2026 - 18:14

    Lionel Messi anunció cómo será su indumentaria para su último partido con la Selección argentina

    El capitán publicó un video en sus redes sociales para mostrar el diseño especial que usará este 6 de octubre en el Monumental frente a Benín. Cuándo salen a la venta las entradas y cómo será la gran fiesta de despedida con los campeones del mundo.

    despedida-de-messi-U23O47YQWVE7DHSSATHKXMY3JU
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    "Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el astro rosarino en las redes sociales. La publicación rápidamente se viralizó entre los fanáticos y despertó miles de comentarios de sus seguidores en la previa a un encuentro muy especial.

    Leé además

    Nicolás Tagliafico. 

    Tagliafico empezó a despedirse de la Selección: "Estoy en la última etapa"
    Lionel Messi.

    Entradas para ver a la Selección y la despedida de Messi: precios y cuándo salen a la venta

    Lionel Messi publicó un video en su cuenta oficial de Instagram y mostró cómo será la camiseta que usará en su partido despedida con la Selección argentina durante la próxima fecha FIFA. En el modelo exhibido por el Diez se destaca el color celeste, con una franja vertical blanca que atraviesa el centro de la camiseta. Además, tanto el nombre como el dorsal están en dorado.

    Cómo será la despedida y cuándo se venden las entradas

    Tras confirmar su retiro de la Albiceleste, Messi jugará por última vez con el equipo nacional durante un amistoso contra Benín, a disputarse el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental.

    Para ese histórico encuentro, fueron convocados los campeones del mundo de Qatar 2022, quienes participarán activamente de la emotiva despedida del capitán. Entre las figuras confirmadas estarán Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, entre otros referentes del plantel.

    Se espera una jornada llena de emociones y un estadio repleto. Las entradas comenzarán a venderse este martes 22 de septiembre desde las 18 a través de la plataforma Deportick, y se anticipa una masiva demanda con miles de fanáticos haciendo fila virtual para conseguir su boleto.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    lionel messi tendra su ultimo partido con la seleccion argentina en el monumental y ya se conocen los precios

    Lionel Messi tendrá su último partido con la Selección Argentina en el Monumental y ya se conocen los precios

    Lionel Messi.

    El sorpresivo mensaje de Lionel Messi para los atletas argentinos en los Juegos Suramericanos

    Lionel Messi.

    David Beckham no dudó cuando le preguntaron si Messi debe ganar el Balón de Oro

    La Selección Argentina podría regresar a la Bombonera para enfrentar a Burkina Faso el 3 de octubre.

    Cambio de último momento: la Selección podría jugar ante Burkina Faso en la Bombonera