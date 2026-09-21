Lionel Messi anunció cómo será su indumentaria para su último partido con la Selección argentina

El capitán publicó un video en sus redes sociales para mostrar el diseño especial que usará este 6 de octubre en el Monumental frente a Benín. Cuándo salen a la venta las entradas y cómo será la gran fiesta de despedida con los campeones del mundo.

"Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el astro rosarino en las redes sociales. La publicación rápidamente se viralizó entre los fanáticos y despertó miles de comentarios de sus seguidores en la previa a un encuentro muy especial.

Lionel Messi publicó un video en su cuenta oficial de Instagram y mostró cómo será la camiseta que usará en su partido despedida con la Selección argentina durante la próxima fecha FIFA. En el modelo exhibido por el Diez se destaca el color celeste, con una franja vertical blanca que atraviesa el centro de la camiseta. Además, tanto el nombre como el dorsal están en dorado.

Cómo será la despedida y cuándo se venden las entradas Tras confirmar su retiro de la Albiceleste, Messi jugará por última vez con el equipo nacional durante un amistoso contra Benín, a disputarse el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental.

Para ese histórico encuentro, fueron convocados los campeones del mundo de Qatar 2022, quienes participarán activamente de la emotiva despedida del capitán. Entre las figuras confirmadas estarán Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, entre otros referentes del plantel.