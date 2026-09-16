Un gol de visitante que cambió todo: Albardón-Angaco eliminó a la Sanjuanina en una definición increíble por la Copa País

La Liga Albardón-Angaco consiguió una clasificación tan ajustada como inesperada en la Copa País . Este miércoles, el seleccionado albardonero venció 1-0 a la Liga Sanjuanina en el Polideportivo de Campo Afuera, igualó 2-2 la serie y , de acuerdo con lo informado por Andrés Alderete, presidente de la Liga Albardón-Angaco y delegado del Consejo Federal en San Juan, avanzó a la próxima instancia por el criterio de gol de visitante.

Copa País: Albardón hizo lo que tenía que hacer y definirá la clasificación con la Liga Sanjuanina

La definición tuvo suspenso hasta el final. La Liga Sanjuanina había ganado 2-1 en el partido de ida, disputado en el estadio San Juan del Bicentenario, por lo que Albardón-Angaco necesitaba revertir esa diferencia para mantener sus chances de clasificación.

El seleccionado local consiguió su objetivo durante la primera parte, cuando Edgar Malla convirtió el único gol del encuentro. El 1-0 puso la serie 2-2 en el resultado global y dejó todo abierto para una definición mediante los criterios establecidos por el reglamento.

Y allí apareció el dato que terminó siendo decisivo . Albardón-Angaco había convertido dos goles como visitante en el partido de ida, mientras que la Liga Sanjuanina solamente pudo marcar uno en ese encuentro. Con la revancha terminada 1-0, el conjunto albardonero quedó beneficiado por el ítem de gol de visitante.

Según explicó Andrés Alderete, la clasificación de Albardón-Angaco ya fue avalada por el Consejo Federal de AFA, organismo del que además es delegado en San Juan. De esta manera, quedó confirmado el pasaje del seleccionado albardonero a la siguiente fase de la Copa País.

La particularidad es que los dos equipos terminaron igualados 2-2 en el global, pero el gol convertido por Albardón-Angaco fuera de casa en el primer partido terminó haciendo la diferencia. Por eso, el triunfo 1-0 en Campo Afuera no solo sirvió para igualar la serie, sino que terminó siendo suficiente para conseguir una clasificación que se definió por un detalle reglamentario.

Así, Albardón-Angaco sigue en carrera en la Copa País después de una definición que tuvo todos los condimentos: un partido de ida con ventaja para la Sanjuanina, una revancha con triunfo local y, finalmente, un criterio de desempate que terminó inclinando la balanza por el gol de visitante.

Ahora el rival de los albardoneros será Tupungato con el partido de ida en la vecina provincia y la revancha en Campo Afuera.