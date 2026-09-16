    • 16 de septiembre de 2026 - 07:02

    Copa País: Albardón se siente más local que nunca para recibir a Liga Sanjuanina

    Este miércoles, desde las 16,45 en el Polideportivo de Campo Afuera, la gran definición de la Zona San Juan.

    Desafío. La Liga Albardón-Angaco se jugará la clasificación recibiendo al líder invicto, la Liga Sanjuanina.

    Desafío. La Liga Albardón-Angaco se jugará la clasificación recibiendo al líder invicto, la Liga Sanjuanina.

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    Agasajo. El plantel albardonero recibió el cariño de los clubes de la Liga en una comida post-entrenamiento.

    Agasajo. El plantel albardonero recibió el cariño de los clubes de la Liga en una comida post-entrenamiento.

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    Por Ariel Poblete

    La Copa País parece estar diseñada a la medida de la Liga Albardón-Angaco. Y es que en tierras albardoneras, el nuevo torneo del Consejo Federal prendió fuerte y genera una sensación distinta a todas donde todos los clubes de la Liga se unieron para ser protagonistas. En el 2025, se quedaron con la Zona San Juan entre las ocho selecciones locales que la jugaron y después, cayeron ante los mendocinos de la Zona Sur.

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    Este año, redoblaron la apuesta, mantuvieron al entrenador Ricardo Molina y este miércoles irán por la clasificación por San Juan. Será en el Polideportivo de Campo Afuera, donde recibirán a la Liga Sanjuanina en la última fecha y con el desafío de ganar por dos goles para avanzar.

    Un partido que tiene todo el color de una final. La Liga Sanjuanina llegará como líder invicto, con 9 puntos, con tres victorias (dos sobre Iglesia y una sobre Albardón), mientras que la Liga albardonera tiene 6, con dos triunfos sobre los iglesianos y menor diferencia de goles.

    A la Sanjuanina, con empatar le sobra para clasificar, perdiendo incluso hasta por un gol también pasaría. Lo Albardonera solo tiene como opción una victoria y por un margen de dos goles. La semana pasada golearon en Iglesia y eso les devolvió la chance.

    Será una definición apasionante que como tal se merece un marco especial. Para eso las autoridades de la Liga Albardón-Angaco decidieron que todos los chicos de Inferiores, de Escuelitas y las chicas del Fútbol Femenino que asistan este miércoles con sus camisetas correspondientes a cada club, tendrán acceso libre al Polideportivo.

    Además, el plantel de Molina volvió a recibir el cariño de los clubes afiliados después de la práctica, cuando fueron agasajados en la sede de la Liga, con el aporte privado de todos los que quieren repetir la conquista del año anterior.

    El presidente de la Liga, Andrés Alderete sintetizó lo que es para Albardóny Angaco estar en éstas instancias: 'El año pasado fue inolvidable para todos nosotros. La unión de todos alcanzó para quedarnos con la Fase local de la Copa País y ahora queremos repetirlo. Es un desafío muy importante y es la Liga Sanjuanina el gran rival. El año pasado, lo pudimos sortear en semifinales, ahora es por la clasificación directa. Hemos tenido el respaldo de todos y queremos avanzar'.

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