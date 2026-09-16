Copa País: Albardón se siente más local que nunca para recibir a Liga Sanjuanina

Este miércoles, desde las 16,45 en el Polideportivo de Campo Afuera, la gran definición de la Zona San Juan.

Agasajo. El plantel albardonero recibió el cariño de los clubes de la Liga en una comida post-entrenamiento.

La Copa País parece estar diseñada a la medida de la Liga Albardón-Angaco. Y es que en tierras albardoneras, el nuevo torneo del Consejo Federal prendió fuerte y genera una sensación distinta a todas donde todos los clubes de la Liga se unieron para ser protagonistas. En el 2025, se quedaron con la Zona San Juan entre las ocho selecciones locales que la jugaron y después, cayeron ante los mendocinos de la Zona Sur.

Este año, redoblaron la apuesta, mantuvieron al entrenador Ricardo Molina y este miércoles irán por la clasificación por San Juan. Será en el Polideportivo de Campo Afuera, donde recibirán a la Liga Sanjuanina en la última fecha y con el desafío de ganar por dos goles para avanzar.

Un partido que tiene todo el color de una final. La Liga Sanjuanina llegará como líder invicto, con 9 puntos, con tres victorias (dos sobre Iglesia y una sobre Albardón), mientras que la Liga albardonera tiene 6, con dos triunfos sobre los iglesianos y menor diferencia de goles.

A la Sanjuanina, con empatar le sobra para clasificar, perdiendo incluso hasta por un gol también pasaría. Lo Albardonera solo tiene como opción una victoria y por un margen de dos goles. La semana pasada golearon en Iglesia y eso les devolvió la chance.

Será una definición apasionante que como tal se merece un marco especial. Para eso las autoridades de la Liga Albardón-Angaco decidieron que todos los chicos de Inferiores, de Escuelitas y las chicas del Fútbol Femenino que asistan este miércoles con sus camisetas correspondientes a cada club, tendrán acceso libre al Polideportivo.