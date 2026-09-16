Fórmula 1 confirmó el calendario 2027: 24 carreras, 10 sprints y algunos circuitos que regresan

La Fórmula 1 confirmó este miércoles el calendario de la temporada 2027 , que tendrá 24 Grandes Premios en 22 países y volverá a contar con dos escenarios históricos: Portugal y Turquía. Además, la categoría ampliará el programa de carreras sprint, que pasará de seis a 10 fines de semana .

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El campeonato comenzará el 14 de marzo en Bahréin , donde también se realizarán los únicos ensayos oficiales de pretemporada, previstos entre el 24 y el 27 de febrero. El cierre será el 5 de diciembre en Abu Dhabi , después de las últimas competencias en Las Vegas y Qatar.

El regreso de Portimão será una de las principales novedades del calendario europeo. El Autódromo Internacional do Algarve volverá a recibir a la Fórmula 1 el 20 de junio , luego de haber sido sede en 2020 y 2021 durante las temporadas afectadas por la pandemia. Turquía, en tanto, tendrá nuevamente al Gran Premio en Istanbul Park el 3 de octubre , después de su última presencia en 2021. La FIA ya había confirmado un acuerdo para que Estambul forme parte del campeonato entre 2027 y 2031.

La primera parte de la temporada tendrá un marcado recorrido por Medio Oriente, Oceanía y Asia. Bahréin abrirá el campeonato y será seguido por Arabia Saudita, antes del traslado a Melbourne para el Gran Premio de Australia. Luego llegarán Japón y China, que completarán la primera gira por Asia.

Después será el turno de América del Norte, con Miami el 9 de mayo y Canadá el 23 de mayo . La ubicación del Gran Premio canadiense permitirá evitar una coincidencia con las 500 Millas de Indianápolis, una de las grandes citas del calendario estadounidense de IndyCar.

Mónaco tendrá una sprint por primera vez

La principal modificación deportiva será el crecimiento del programa de carreras sprint, que pasará de seis a 10 fechas. Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi se incorporarán al formato, mientras que Canadá, Gran Bretaña, Italia, San Pablo y Qatar volverán a recibir una competencia corta.

La inclusión de Mónaco es uno de los cambios que más atención genera. El circuito urbano del Principado es reconocido por la dificultad para realizar sobrepasos, por lo que la Fórmula 1 implementará allí un esquema particular: habrá una clasificación el viernes para determinar la grilla de la sprint y otra el sábado para ordenar la carrera principal.

Según los datos difundidos por la categoría, los fines de semana con sprint registran una asistencia total 12% superior a la de las fechas convencionales. La clasificación de la competencia corta, además, alcanza niveles de seguimiento de hasta tres veces los registrados por los entrenamientos libres.

El presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó el regreso de Portugal y Turquía y la ampliación del formato sprint. La categoría señaló que el objetivo es ofrecer más acción durante los fines de semana sin modificar la cantidad total de Grandes Premios.

Portugal, Gran Bretaña y el tramo europeo

Después de Mónaco, el campeonato continuará con Portugal, que se disputará el 20 de junio en Portimão. Luego llegará el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone, seguido por Austria, Bélgica y Hungría.

La carrera en el Hungaroring, prevista para el 1 de agosto, marcará el cierre de la primera parte de la temporada europea y dará paso al tradicional receso de verano. La actividad se reanudará el 5 de septiembre en Monza, con el Gran Premio de Italia.

Una semana después será el turno de Madrid, que albergará el Gran Premio de España el 12 de septiembre. La gira continuará en Bakú y posteriormente llegará a Turquía, antes de trasladarse a Singapur.

El tramo final del campeonato volverá a concentrar varias carreras en América. Austin recibirá a la Fórmula 1 el 24 de octubre, seguido por Ciudad de México y San Pablo. Las Vegas tendrá su fecha el 20 de noviembre y luego llegarán Qatar, el 28 de noviembre, y Abu Dhabi, el 5 de diciembre, ambos con formato sprint.

Con estos cambios, quedarán fuera del calendario Zandvoort, sede del Gran Premio de Países Bajos, y Barcelona-Cataluña, que pierde su lugar dentro del campeonato después de compartir protagonismo con Madrid en la temporada 2026.

Argentina, otra vez fuera del calendario

El anuncio también dejó a Argentina fuera del calendario de Fórmula 1 para 2027, aunque las gestiones para recuperar una fecha continúan. La Ciudad de Buenos Aires proyecta completar durante ese año las obras de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, con el objetivo de avanzar hacia la homologación de Grado 1 de la FIA.

En ese marco, Buenos Aires tendrá además en abril una prueba importante con la llegada del MotoGP, competencia que servirá para evaluar la capacidad operativa, logística y de convocatoria del circuito. Funcionarios porteños también viajaron al Gran Premio de España, en Madrid, para conocer el modelo de organización de la competencia que regresó a esa ciudad después de 45 años.

Por ahora, el calendario oficial de 2027 no contempla una fecha argentina. La Fórmula 1, en tanto, mantendrá una temporada de 24 Grandes Premios en cinco continentes, con Portugal y Turquía nuevamente en escena y un récord de 10 fines de semana con carrera sprint.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2027