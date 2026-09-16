Copa País: desde la Selección Sanjuanina pusieron el grito en el cielo por la polémica clasificación de Albardón-Angaco

Ambos seleccionados quedaron empatados. El Consejo Federal dio por clasificado al conjunto albardonero por el criterio de goles de visitante, pero desde la Liga Sanjuanina cuestionaron la interpretación del reglamento.

La Selección sanjuanina volvió de Albardón celebrando que había clasificado, pero con el paso de las horas todo cambió. Fotos: gentileza Charly Domínguez.

La definición de la fase sanjuanina de la Copa País terminó envuelta en una fuerte polémica. Albardón-Angaco venció este miércoles por 1-0 a la Liga Sanjuanina en Campo Afuera, igualó la serie 2-2 y, según lo comunicado desde el Consejo Federal, consiguió el pasaje a la siguiente instancia. Sin embargo, desde la Selección de la Liga Sanjuanina cuestionaron la decisión y denunciaron que la clasificación no se ajustaría al reglamento de la competencia.

El partido de ida había terminado con triunfo de la Liga Sanjuanina por 2-1 en el Estadio San Juan del Bicentenario. En la revancha, Albardón-Angaco ganó por la mínima con un gol de Edgar Malla y llevó la definición al límite. Con ese resultado, ambos seleccionados terminaron la fase con 9 puntos y, además, igualaron 2-2 en los enfrentamientos entre sí.

La discusión apareció al momento de aplicar los criterios de desempate. Desde Albardón-Angaco sostuvieron que el gol convertido como visitante en el 2-1 de la ida les otorgaba la clasificación. La explicación se apoya en el inciso D del reglamento, que contempla como cuarto criterio la mayor cantidad de goles a favor como visitante. El texto reglamentario, efectivamente, establece ese orden después de los puntos obtenidos entre los equipos empatados, la diferencia de gol y los goles a favor.

Pero desde la Liga Sanjuanina la lectura fue completamente distinta y pusieron el grito en el cielo por la resolución. “Nos metieron la mano al bolsillo”, fue una de las frases que surgieron desde la entidad, mientras que también cuestionaron la influencia que, según su postura, tiene Albardón-Angaco dentro del organismo que organiza el torneo: “Creen que porque tienen poder allá, en el Consejo Federal, pueden clasificarse”, lanzó otro de las fuentes consultadas por este medio, esto último haciendo referencia a que Andrés Alderete, presidente de la Liga Albardón-Angaco, es representante por la provincia en el Consejo Federal y por eso entienden que el albardonero tendría "algún beneficio" por tener llegada al ente de la AFA.

El punto que deberá quedar bajo la lupa es precisamente cómo se aplicaron los criterios de desempate. El reglamento indica que, cuando dos selecciones terminan igualadas en puntos, primero deben compararse los resultados obtenidos exclusivamente entre esos equipos. En este caso, cada uno consiguió una victoria: 2-1 para la Sanjuanina en la ida y 1-0 para Albardón-Angaco en la revancha.