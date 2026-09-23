    • 23 de septiembre de 2026 - 20:10

    Unión apuntó contra el arbitraje, Mauricio Del Cero y el operativo policial tras el clásico frente a Desamparados

    Tras la derrota 2-1 ante Sportivo Desamparados, la dirigencia del Azul difundió un comunicado en el que cuestionó dos posibles penales, repudió una agresión y criticó el accionar policial.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El clásico entre Unión de Villa Krause y Sportivo Desamparados dejó nuevas repercusiones después del triunfo 2-1 del conjunto víbora. En las últimas horas, la dirigencia del Azul difundió un comunicado en el que expresó su malestar por distintos episodios ocurridos durante y después del partido correspondiente al Torneo Regional Amateur.

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    La institución comenzó su pronunciamiento con un agradecimiento a sus hinchas, a quienes identificó como la “Familia Azul”, por el acompañamiento durante el encuentro. Luego centró sus cuestionamientos en algunas decisiones arbitrales que, según consideraron, tuvieron incidencia en el desarrollo del partido.

    Unión reclamó dos penales

    Uno de los principales puntos planteados por la dirigencia estuvo relacionado con dos jugadas en las que Unión consideró que debieron sancionarse penales. El club manifestó su disconformidad con las decisiones tomadas durante el encuentro y sostuvo que esas acciones generaron un fuerte malestar entre jugadores, dirigentes, socios y simpatizantes.

    Desde la institución señalaron que, más allá del resultado deportivo, este tipo de situaciones repercuten en el ánimo del plantel y de quienes acompañan al equipo. Unión sostuvo que las decisiones arbitrales terminaron perjudicándolo y dejó asentada su posición sobre lo ocurrido.

    Repudio a la agresión contra el preparador físico

    El comunicado también hizo referencia al episodio protagonizado por Mauricio Del Cero, entrenador de Sportivo Desamparados, y el preparador físico de Unión, Dalmiro Arnauque.

    El club expresó su rechazo a cualquier hecho de violencia y señaló que ese tipo de conductas no tienen lugar dentro del fútbol. Arnauque realizó una denuncia por lesiones luego del episodio y, según trascendió, sufrió un derrame en uno de sus ojos.

    La dirigencia decidió incorporar este hecho dentro de su pronunciamiento y diferenciarlo de las cuestiones estrictamente deportivas que marcaron el clásico.

    Críticas al accionar policial

    El último reclamo estuvo dirigido al operativo policial desplegado una vez finalizado el partido. Unión manifestó su preocupación por las situaciones que se produjeron en los alrededores del estadio y cuestionó el accionar de los efectivos con sus simpatizantes.

    La institución remarcó que quienes concurren a acompañar al equipo deben poder hacerlo en un marco de seguridad y respeto y lamentó los incidentes registrados después del encuentro.

    De esta manera, el clásico entre Unión y Desamparados continuó generando repercusiones fuera de la cancha, con cuestionamientos de la dirigencia del Azul sobre el arbitraje, un episodio de violencia y el operativo policial posterior al partido.

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