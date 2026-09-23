Copa Argentina: AFA designó al árbitro para el partido entre Boca y Racing en Rosario

Andrés Gariano fue designado como árbitro principal del duelo entre Boca y Racing , correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina . El clásico se disputará este domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el estadio de Rosario Central.

Boca fue sancionado por la AFA, pero seguirá en la Copa Argentina: qué resolvió el Tribunal por el reclamo de Vélez

Copa Argentina: Boca y Racing ya tienen día y sede para disputar los cuartos de final

El juez tendrá como asistentes a Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri , mientras que Sebastián Martínez será el cuarto árbitro. En el VAR estará Lucas Novelli y Diego Romero será el AVAR.

Gariano ya tiene antecedentes con ambos equipos. En el caso de Boca , dirigió el triunfo 4-0 frente a Defensa y Justicia por el Torneo Apertura, disputado en abril. La designación de aquel encuentro figura también en los registros oficiales de la AFA.

Con Racing , en tanto, cuenta con dos antecedentes: el primero fue la derrota 3-1 ante Central Córdoba, en diciembre de 2024, mientras que el segundo se produjo en esta edición de la Copa Argentina, cuando la Academia derrotó 1-0 a San Martín de Formosa.

El árbitro, de 40 años y nacido en Bariloche , también quedó involucrado en algunos episodios que generaron repercusiones. Uno de ellos ocurrió en 2025, durante un partido entre Huracán y Barracas Central, cuando tuvo un fuerte cruce con el entonces entrenador del Globo, Frank Kudelka.

Tras las protestas del técnico por algunas decisiones arbitrales, Gariano habría respondido con una frase que luego fue difundida públicamente: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”.

Otro episodio se produjo durante un encuentro de River, cuando el conjunto millonario reclamó un penal que finalmente no fue sancionado. Después del partido, Gariano explicó que el VAR había revisado la acción y coincidido con su interpretación de la jugada.

El árbitro también recibió cuestionamientos de Julio César Falcioni, entonces entrenador del equipo rival, quien expresó su disconformidad con el criterio utilizado durante ese encuentro.

Cómo llegan Boca y Racing

Boca llegó a los cuartos de final después de eliminar a Vélez por penales, mientras que Racing avanzó tras imponerse 1-0 ante Belgrano.

El ganador del clásico entre el Xeneize y la Academia enfrentará a Banfield en semifinales de la Copa Argentina.