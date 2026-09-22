    • 22 de septiembre de 2026 - 22:44

    Copa Argentina: Boca y Racing ya tienen día y sede para disputar los cuartos de final

    El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó el reclamo de Vélez por la inclusión de seis extranjeros y ratificó la clasificación del Xeneize. Ahora, Boca jugará ante Racing el domingo 27 de septiembre en Rosario.

    Boca y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina.&nbsp;

    Boca y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina. 

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    El reclamo del conjunto de Liniers se originó en el encuentro que ambos equipos disputaron por los octavos de final, que terminó 0-0 durante los 90 minutos. La clasificación se definió en los penales, donde Boca se impuso por 4-3 y avanzó a la siguiente instancia.

    Vélez había planteado que Boca había superado el límite de extranjeros permitido al presentar la planilla oficial del partido. Sin embargo, el Tribunal de Disciplina consideró que la situación no alcanzaba para modificar el resultado deportivo y rechazó el pedido del club de Liniers.

    Con la resolución confirmada, también quedó definido el próximo compromiso del equipo dirigido por Claudio Úbeda. Boca se medirá con Racing el domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario Central.

    El otro cruce de los cuartos de final que ya tiene programación será el que protagonizarán Platense y Estudiantes, el jueves 1 de octubre a las 21.15, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

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