Las Leonas golearon a Chile y se consagraron con la medalla de oro en Santa Fe

El seleccionado nacional femenino de hockey sobre césped se impuso por 5-0 en la gran final disputada en el estadio de la Asociación Santafesina. Uruguay completó el podio con la medalla de bronce.

La Selección Argentina de hockey femenino se consagró este martes con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En un partido consagratorio disputado en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, Las Leonas golearon por 5-0 a Chile y cerraron el torneo regional en lo más alto del podio.

El conjunto nacional ratificó su favoritismo a lo largo del certamen y coronó su participación con una sólida actuación en el encuentro decisivo, sin dejar margen de dudas ante el combinado trasandino.

El camino al título y el podio continental Con esta victoria, la delegación chilena se quedó con la medalla de plata tras dar pelea en la definición jugada este 22 de septiembre en la capital santafesina.