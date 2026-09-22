    • 22 de septiembre de 2026 - 17:55

    Las Leonas golearon a Chile y se consagraron con la medalla de oro en Santa Fe

    El seleccionado nacional femenino de hockey sobre césped se impuso por 5-0 en la gran final disputada en el estadio de la Asociación Santafesina. Uruguay completó el podio con la medalla de bronce.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina de hockey femenino se consagró este martes con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En un partido consagratorio disputado en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, Las Leonas golearon por 5-0 a Chile y cerraron el torneo regional en lo más alto del podio.

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    El conjunto nacional ratificó su favoritismo a lo largo del certamen y coronó su participación con una sólida actuación en el encuentro decisivo, sin dejar margen de dudas ante el combinado trasandino.

    El camino al título y el podio continental

    Con esta victoria, la delegación chilena se quedó con la medalla de plata tras dar pelea en la definición jugada este 22 de septiembre en la capital santafesina.

    Por su parte, el tercer escalón del podio quedó en manos de Uruguay, que se adjudicó la medalla de bronce tras superar a Paraguay en el partido por el tercer y cuarto puesto. De esta manera, el cuadro de honor de la disciplina en los Juegos Suramericanos quedó integrado por Argentina (oro), Chile (plata) y Uruguay (bronce), dejando a las paraguayas en la cuarta posición.

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