La AFA reprogramó el inicio de la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi y los amistosos de la Selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes una modificación de última hora en los plazos establecidos para la venta de localidades destinadas a los últimos amistosos internacionales de la Selección argentina, un combo de partidos que incluirá el esperado partido despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.
El expendio de tickets que inicialmente iba a comenzar este martes fue reprogramado para el próximo jueves 24 de septiembre a partir de las 18:00, a través de la plataforma digital oficial de Deportick. El cambio afecta directamente al cronograma de venta para los duelos que se disputarán en el estadio Monumental de River Plate, coronados por la presentación del 6 de octubre frente a Benín.
Escala de precios confirmada para el Monumental
Para los encuentros en el recinto de Núñez, la AFA detalló la grilla tarifaria oficial según cada sector del estadio:
- Popular (mayores): $90.000
- Popular (menores de 3 a 10 años): $29.000
- Platea Alta (Sívori y Centenario): $180.000
- Platea Media (Sívori y Centenario) /
- Platea Alta (San Martín y Belgrano): $320.000
- Platea Baja (San Martín y Belgrano): $450.000
- Platea Media (San Martín y Belgrano): $480.000
Un cierre de ciclo con máxima expectativa
La postergación en la venta de entradas generó una enorme repercusión entre los hinchas, dado que el encuentro ante Benín marcará el adiós definitivo del capitán argentino ante su público tras una trayectoria sin igual. Con el nuevo esquema dispuesto por la calle Viamonte, los simpatizantes tendrán una ventana única este jueves desde las 18 para intentar conseguir un lugar en la histórica despedida.