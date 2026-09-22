La AFA reprogramó el inicio de la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi y los amistosos de la Selección

La entidad madre del fútbol argentino modificó de forma sorpresiva el cronograma para adquirir los tickets de los encuentros ante Burkina Faso y Benín en el Estadio Monumental. Cuándo arranca la comercialización y el detalle de los precios.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes una modificación de última hora en los plazos establecidos para la venta de localidades destinadas a los últimos amistosos internacionales de la Selección argentina, un combo de partidos que incluirá el esperado partido despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

El expendio de tickets que inicialmente iba a comenzar este martes fue reprogramado para el próximo jueves 24 de septiembre a partir de las 18:00, a través de la plataforma digital oficial de Deportick. El cambio afecta directamente al cronograma de venta para los duelos que se disputarán en el estadio Monumental de River Plate, coronados por la presentación del 6 de octubre frente a Benín.

Escala de precios confirmada para el Monumental Para los encuentros en el recinto de Núñez, la AFA detalló la grilla tarifaria oficial según cada sector del estadio: