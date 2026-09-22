    • 22 de septiembre de 2026 - 18:08

    La AFA anunció la creación de una nueva copa en el fútbol argentino a partir de 2027

    Luego de una reunión de Comité Ejecutivo se dio a conocer la medida. En total, serán ocho las competencias para el próximo año.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este martes hubo una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la AFA en medio de un clima caliente. El objetivo principal era definir las competencias del 2027 y, en este sentido, se anunció la creación de una nueva copa: la Recopa de Campeones.

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    “Se proyecta la creación de un nuevo título oficial en formato de triangular entre los campeones de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional”, explicaron en el comunicado oficial de la AFA.

    De esta manera, en 2027 habrá ocho competencias que otorgarán un título en la Liga Profesional.

    Más cambios en las competencias de la Liga Profesional

    Luego de un análisis sobre el campeonato argentino actual, desde la AFA aseguraron que “se evaluaron las variables estratégicas para mantener la previsibilidad de los torneos principales y complementarios”.

    En este sentido, de cara a la definición de los torneos, se mantendrá el alargue en los partidos de playoffs, aunque se realizó un cambio radical: a partir de semifinales se jugará en cancha neutral con ambas parcialidades.

    Además, se puso atención en el mercado de pases para equipararlo con el resto de las ligas de la Conmebol y Europa, aunque no hubo definición al respecto.

    Las competencias que habrá en la Liga Profesional en 2027

    • Torneo Apertura
    • Torneo Clausura
    • Campeón de Liga
    • Copa Argentina
    • Trofeo de Campeones
    • Supercopa Internacional
    • Supercopa Argentina
    • Recopa de los Campeones

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