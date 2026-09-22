La AFA anunció la creación de una nueva copa en el fútbol argentino a partir de 2027

Luego de una reunión de Comité Ejecutivo se dio a conocer la medida. En total, serán ocho las competencias para el próximo año.

Este martes hubo una nueva reunión del Comité Ejecutivo de la AFA en medio de un clima caliente. El objetivo principal era definir las competencias del 2027 y, en este sentido, se anunció la creación de una nueva copa: la Recopa de Campeones.

“Se proyecta la creación de un nuevo título oficial en formato de triangular entre los campeones de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional”, explicaron en el comunicado oficial de la AFA.

De esta manera, en 2027 habrá ocho competencias que otorgarán un título en la Liga Profesional.

Más cambios en las competencias de la Liga Profesional Luego de un análisis sobre el campeonato argentino actual, desde la AFA aseguraron que “se evaluaron las variables estratégicas para mantener la previsibilidad de los torneos principales y complementarios”.

En este sentido, de cara a la definición de los torneos, se mantendrá el alargue en los partidos de playoffs, aunque se realizó un cambio radical: a partir de semifinales se jugará en cancha neutral con ambas parcialidades.