El Clausura del fútbol sanjuanino ya tiene fecha 15: cuándo se juega y los partidos destacados

El Clausura de la Liga Sanjuanina ya entró en la recta decisiva que comenzará este sábado. Alianza lidera con 34 puntos, seguido por Desamparados, que tiene un partido menos y suma 32.

El Torneo Clausura 2026 del fútbol sanjuanino en Primera División ya tiene diagramada su fecha 15, que comenzará este sábado a las 16:30, mientras todavía resta completar parte de la jornada 14. Con Alianza como líder con 34 puntos, la pelea por los primeros lugares se mantiene abierta y tendrá varios cruces importantes en los próximos días.

La fecha 14 tendrá continuidad este miércoles, desde las 16:30, cuando Defensores de Argentinos reciba a San Lorenzo, en un encuentro clave para la zona baja. Además, el jueves se disputarán otros dos partidos pendientes: Sarmiento será local de Unión, mientras que Desamparados enfrentará a Rivadavia, ambos desde las 16:30.

En cuanto a la fecha 15, la acción comenzará este sábado a las 16:30 con dos encuentros: San Lorenzo vs. Trinidad y Colón Junior vs. Marquesado.

La jornada continuará el domingo, también desde las 16:30, con una programación cargada: Rivadavia vs. López Peláez, Peñarol vs. Carpintería, Unión vs. Villa Ibáñez, Sportivo 9 de Julio vs. Sarmiento, Juventud Zondina vs. Minero y Atenas vs. Defensores de Argentinos.

Uno de los partidos más esperados llegará el miércoles siguiente. A las 21, en el Estadio del Bicentenario, Alianza se enfrentará con Desamparados en un duelo que puede tener un peso importante en la pelea por la cima del Clausura. El encuentro entre "lechuzos" y "puyutanos" se jugará con ambas parcialidades. Antes, desde las 16:30, Unión recibirá a Minero para completar un partido correspondiente a la fecha 13, que había quedado postergado.