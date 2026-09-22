    • 22 de septiembre de 2026 - 21:36

    UPCN San Juan Vóley afronta una copa internacional en Brasil como parte de su pretemporada

    El conjunto sanjuanino será el único representante argentino en la Copa Internacional Brasil Atacadista, que se disputará desde este miércoles hasta el domingo en Joinville.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    UPCN San Juan Vóley continúa con su preparación para la temporada 2026/27 y desde este miércoles afrontará un nuevo desafío internacional. El actual campeón de la Liga Argentina participará de la Copa Internacional Brasil Atacadista, que se disputará hasta el domingo 27 de septiembre en la ciudad de Joinville, Brasil.

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    El certamen tendrá como escenario el Ginásio da Univille, en el estado de Santa Catarina, y reunirá a cinco equipos: Joinville Vôlei, Vôlei APAN, Fluminense, ADV Jaraguá y UPCN San Juan Vóley, único representante argentino en la competencia.

    El debut del conjunto sanjuanino será este miércoles 23 de septiembre, a las 17, frente a Fluminense. Luego, UPCN volverá a jugar el viernes 25 ante Vôlei APAN y el sábado 26 se medirá con ADV Jaraguá.

    El cierre de la participación sanjuanina será el domingo 27, a las 19.30, ante el anfitrión Joinville Vôlei.

    Más allá de los resultados, la competencia representa una nueva oportunidad para que el cuerpo técnico de UPCN evalúe el funcionamiento colectivo, les dé minutos de juego a sus jugadores y ajuste distintos aspectos del equipo antes del comienzo oficial de la temporada.

    La copa en Brasil se suma a los trabajos que el conjunto sanjuanino viene realizando durante la pretemporada. Antes de viajar a Joinville, UPCN disputó dos amistosos en San Juan frente a la selección B de Japón, también como parte de la puesta a punto.

    Con este torneo internacional, el equipo sanjuanino tendrá además la posibilidad de medirse ante distintos equipos brasileños, en una etapa clave para afianzar el plantel y llegar de la mejor manera al inicio de la temporada 2026/27.

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