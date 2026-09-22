Desamparados repudió la conducta de su DT tras los incidentes en el partido frente a Unión: "Nada justifica la agresión"

El partido entre Atlético Unión y Sportivo Desamparados , por la cuarta fecha del Regional Amateur , terminó envuelto en un escándalo de violencia que tuvo como protagonistas a jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos, hinchas y efectivos policiales.

Desamparados no perdonó en Rawson y se quedó con todo ante Atlético Unión

Tras la repercusión de los incidentes, el club puyutano emitió un comunicado en el que repudió la agresión protagonizada por su director técnico, Mauricio Del Cero , y adelantó que la Comisión Directiva tomará las medidas que correspondan.

El encuentro había comenzado el domingo y debió suspenderse por un corte de luz cuando igualaban 1-1 . Este lunes se completó ante un importante marco de público y terminó con triunfo de Desamparados por 2-1 , resultado que le permitió quedarse con tres puntos importantes en la pelea por avanzar en el certamen. Sin embargo, el resultado quedó rápidamente relegado por los graves incidentes registrados después del pitazo final.

Dentro del campo de juego hubo pierna fuerte, varias expulsiones y reclamos contra el arbitraje . La tensión llegó a su punto máximo en el cierre, cuando Unión reclamó dos supuestos penales en el área de Desamparados que no fueron sancionados. Tras el final, los futbolistas locales fueron hacia la terna arbitral mientras desde la tribuna comenzaron a arrojarse piedras.

En medio de ese episodio, Cristian García, defensor de Desamparados, recibió un piedrazo en la cabeza y debió ser trasladado en ambulancia a un centro asistencial. El propio club hizo referencia a este hecho en su comunicado al señalar que durante la jornada también hubo agresiones contra integrantes de su plantel y cuerpo técnico.

Pero la violencia no quedó limitada a las tribunas. Mientras el capitán de Desamparados, Santiago Tello, brindaba una entrevista, el jugador de Unión Agustín Ochoa tuvo un altercado con él luego de lanzarle un pelotazo y realizar un gesto de agresión física. La situación fue contenida por compañeros y personal de seguridad.

Poco después se produjo el episodio que involucró directamente al entrenador de Desamparados. Mauricio Del Cero fue registrado lanzando un golpe de puño contra Dalmiro Arnau, preparador físico de Unión, quien terminó tendido sobre el campo de juego. Las imágenes fueron captadas por las transmisiones televisivas y los canales de streaming presentes en el estadio y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

El comunicado de Sportivo Desamparados

En ese contexto, Desamparados decidió fijar públicamente su postura. “Desde el Club Sportivo Desamparados repudiamos el hecho de violencia protagonizado por nuestro director técnico durante el partido disputado ayer”, expresó la institución en el comienzo del comunicado.

El club también hizo referencia al contexto en el que se desarrolló el encuentro y a las agresiones que, según señaló, sufrieron sus integrantes. “El encuentro estuvo marcado por situaciones de extrema violencia hacia nuestra institución: un jugador sufrió una fuerte agresión en la cabeza y también fueron agredidos integrantes de nuestro cuerpo técnico y jugadores”, señalaron.

Sin embargo, desde la institución marcaron una diferencia clara entre ese contexto y la conducta de su entrenador. “Entendemos la tensión y el contexto en el que se desarrollaron los hechos, pero nada justifica la agresión protagonizada por nuestro DT”, afirmaron.

En el mismo sentido, Desamparados sostuvo que la conducta de Del Cero “no representa los valores de nuestro club” y adelantó que la Comisión Directiva evaluará lo sucedido. “La Comisión Directiva tomará las medidas que correspondan”, indicó el comunicado.