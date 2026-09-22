Boca fue sancionado por la AFA, pero seguirá en la Copa Argentina: qué resolvió el Tribunal por el reclamo de Vélez

El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó a Boca Juniors con una multa equivalente al valor de 1.000 entradas , pero ratificó su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras analizar el reclamo presentado por Vélez Sarsfield por la presencia de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido de octavos de final.

Boca le ganó 2-0 a San Lorenzo bajo la lluvia y se quedó con un triunfazo en el Nuevo Gasómetro

La resolución fue adoptada por unanimidad y quedó oficializada este martes con la publicación del boletín del organismo. De esta manera, Boca mantiene su lugar en la próxima instancia del certamen, donde enfrentará a Racing el domingo 27 de septiembre, en el estadio de Rosario Central .

El reclamo de Vélez se originó después del partido que ambos equipos disputaron por los octavos de final. El encuentro terminó 0-0 durante los 90 minutos y Boca se impuso en la definición por penales . El club de Liniers sostuvo que su rival había presentado una planilla con seis extranjeros, cuando la reglamentación establecía un máximo de cinco.

Según la presentación del Fortín, se trataba de un hecho “objetivo y documentado”, ya que el sexto extranjero también figuraba en los registros del sistema COMET de la AFA. Por ese motivo, Vélez solicitó que se considerara la existencia de una alineación indebida y que se le otorgara directamente la clasificación a los cuartos de final.

La planilla oficial incluyó al colombiano Álvaro Montero , al uruguayo Leandro Lozano y al colombiano Sebastián Villa como titulares. Entre los suplentes estuvieron el chileno Carlos Palacios , el ecuatoriano Enner Valencia y el paraguayo Ángel Romero , quien permaneció en el banco y no ingresó al campo de juego.

El Tribunal distinguió precisamente ese punto para fundamentar su decisión. En el fallo sostuvo que hubo una infracción reglamentaria vinculada con la confección, presentación y firma de la planilla oficial, pero que esa situación no alcanzó para configurar la alineación indebida contemplada por el artículo 18 del Código Disciplinario.

La resolución remarcó que no se acreditó la participación efectiva de un futbolista extranjero que estuviera inhabilitado para disputar el encuentro. En el caso de Romero, el jugador estaba inscripto y era elegible, pero no tuvo minutos durante el partido ni incidencia en su desarrollo.

El Reglamento 2026 de la Copa Argentina remite a las disposiciones generales de los torneos oficiales de la AFA. A su vez, el convenio que regula la actividad establece que los clubes de Primera División pueden registrar hasta seis futbolistas extranjeros, aunque solo cinco pueden suscribir la planilla de cada partido oficial.

A partir de esa diferencia, el Tribunal entendió que correspondía aplicar una sanción económica, pero no modificar el resultado deportivo del encuentro ni la clasificación de Boca. La multa quedó fijada en el equivalente al valor de 1.000 entradas.

Fernando Mitjans, titular del Tribunal de Disciplina y quien presidió la sesión, explicó que la decisión siguió criterios utilizados en casos similares y consideró que una sanción deportiva mayor hubiera resultado desproporcionada debido a que el jugador involucrado estaba habilitado y no participó del partido.

El dirigente también explicó por qué la resolución se conoció este martes y no la semana anterior. Según indicó, se trataba de un expediente de impacto público que requirió un análisis particular y durante la jornada del jueves el Tribunal revisó más de 300 expedientes.

Así, con la resolución ya publicada, Boca conserva la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina y su próximo rival será Racing, mientras que Vélez quedó fuera del certamen.