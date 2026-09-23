UPCN San Juan Vóley arrancó con triunfo en Brasil: remontó ante Fluminense y ganó 3-1

UPCN San Juan Vóley comenzó con una victoria su participación en la Copa Internacional Brasil Atacadista , que se disputa en Joinville, Brasil, como parte de la preparación para la temporada 2026/27.

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UPCN San Juan Vóley afronta una copa internacional en Brasil como parte de su pretemporada

El conjunto sanjuanino derrotó 3-1 a Fluminense en un encuentro intenso y parejo. El equipo argentino comenzó en desventaja luego de perder el primer set por 25-19 , pero reaccionó y logró dar vuelta el resultado.

El segundo parcial fue clave para la remontada. UPCN se impuso 32-30 en un set de máxima exigencia y consiguió igualar el partido. A partir de allí, los sanjuaninos mantuvieron el ritmo y se quedaron con los dos siguientes parciales por 25-21 y 25-23 .

Con este resultado, UPCN sumó su primer triunfo en el torneo internacional y continúa con su puesta a punto para la nueva temporada. El certamen le permite al equipo sumar minutos de juego y enfrentar a distintos rivales durante la pretemporada.

UPCN volverá a presentarse este viernes 25 de septiembre, desde las 19:30, frente a Vôlei APAN, por una nueva jornada de la Copa Internacional Brasil Atacadista.

El torneo se desarrolla hasta el domingo 27 de septiembre en el Ginásio da Univille y cuenta con la participación de Joinville Vôlei, Vôlei APAN, Fluminense, ADV Jaraguá y UPCN San Juan Vóley.