    • 23 de septiembre de 2026 - 21:27

    UPCN San Juan Vóley arrancó con triunfo en Brasil: remontó ante Fluminense y ganó 3-1

    El equipo sanjuanino comenzó su participación en la Copa Internacional Brasil Atacadista con una victoria ante el conjunto brasileño. El viernes enfrentará a Vôlei APAN.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    UPCN San Juan Vóley comenzó con una victoria su participación en la Copa Internacional Brasil Atacadista, que se disputa en Joinville, Brasil, como parte de la preparación para la temporada 2026/27.

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    El conjunto sanjuanino derrotó 3-1 a Fluminense en un encuentro intenso y parejo. El equipo argentino comenzó en desventaja luego de perder el primer set por 25-19, pero reaccionó y logró dar vuelta el resultado.

    El segundo parcial fue clave para la remontada. UPCN se impuso 32-30 en un set de máxima exigencia y consiguió igualar el partido. A partir de allí, los sanjuaninos mantuvieron el ritmo y se quedaron con los dos siguientes parciales por 25-21 y 25-23.

    Con este resultado, UPCN sumó su primer triunfo en el torneo internacional y continúa con su puesta a punto para la nueva temporada. El certamen le permite al equipo sumar minutos de juego y enfrentar a distintos rivales durante la pretemporada.

    Próximo partido de UPCN

    UPCN volverá a presentarse este viernes 25 de septiembre, desde las 19:30, frente a Vôlei APAN, por una nueva jornada de la Copa Internacional Brasil Atacadista.

    El torneo se desarrolla hasta el domingo 27 de septiembre en el Ginásio da Univille y cuenta con la participación de Joinville Vôlei, Vôlei APAN, Fluminense, ADV Jaraguá y UPCN San Juan Vóley.

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