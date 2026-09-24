    • 24 de septiembre de 2026 - 10:36

    El sanjuanino Lucas Garcés ganó una medalla de plata para Argentina en los ODESUR

    El arquero sanjuanino integró el equipo argentino que obtuvo el segundo puesto en compuesto masculino. Argentina cayó 231-228 ante Colombia en una final muy pareja. Con esta presea, San Juan superó las seis medallas conseguidas en Asunción 2022.

    Foto: sisanjuan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan volvió a subir al podio en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026. Esta vez fue de la mano de Lucas Garcés, quien conquistó la medalla de plata junto al equipo argentino de tiro con arco, especialidad compuesto masculino.

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    El sanjuanino compartió el equipo con Iván Nikolajuk y Nelson Salinas y disputó una definición muy pareja ante Colombia, que finalmente se quedó con la medalla de oro al imponerse por 231 a 228.

    Garcés tuvo una destacada actuación en la final. El arquero realizó ocho lanzamientos, con cuatro tiros que terminaron en 10 puntos, y alcanzó un promedio personal de 9,5 puntos.

    La séptima medalla sanjuanina

    Con la presea obtenida por Garcés, San Juan ya suma siete medallas en los ODESUR Santa Fe 2026, superando las seis conseguidas por los deportistas de la provincia en la edición de Asunción 2022.

    Las anteriores medallas sanjuaninas fueron obtenidas por Delfina Dibella y Mateo Kalejman, en contrarreloj individual de ciclismo en ruta; Gonzalo Molina, en bicicross; Maribel Aguirre, en madison de ciclismo pista; y Rubén Ramos Meglioli, quien consiguió preseas en persecución por equipos y madison de ciclismo pista.

    La cosecha sanjuanina todavía puede crecer en los Juegos ODESUR. Lucas Garcés continuará compitiendo en la modalidad individual de tiro con arco, mientras que los voleibolistas sanjuaninos Samuel Guidi Correa y Benjamín Flores avanzaron a las semifinales del vóley indoor.

    De esta manera, los representantes de San Juan continúan ampliando la cosecha provincial en Santa Fe 2026, con nuevas posibilidades de sumar medallas en las jornadas que restan.

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