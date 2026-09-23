    • 23 de septiembre de 2026 - 19:19

    Chile se pone como plazo el 1 de diciembre para la habilitación oficial del Paso Agua Negra

    El gobernador regional Cristóbal Juliá se reunió con el subsecretario del Interior para exigir celeridad en la apertura del cruce cordillerano, clave para la llegada de turistas sanjuaninos y previa al Comité de Integración binacional.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a demás autoridades.

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto a demás autoridades.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con la mirada puesta en la próxima temporada estival y en el intercambio comercial y turístico con San Juan, las autoridades de la Región de Coquimbo metieron presión a nivel central. El gobernador regional, Cristóbal Juliá, se trasladó hasta Santiago para reunirse con el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, con un objetivo excluyente: exigir que el Paso Agua Negra quede habilitado a partir del próximo 1 de diciembre.

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    La fecha elegida por el gobierno chileno no es caprichosa. Responde a un hito bilateral de máxima relevancia: los días 2 y 3 de diciembre, la ciudad de La Serena será sede del Comité de Integración Paso Agua Negra, una instancia de diálogo estratégico entre Chile y Argentina que ya había sido aplazada en dos oportunidades y que resulta fundamental para aceitar los mecanismos de conexión regional.

    Un pedido con respaldo y urgencia

    Tras el encuentro en la capital chilena, Juliá fue categórico respecto a la necesidad de coordinar esfuerzos con el nivel central para cumplir con los plazos previstos. “Necesitamos que también haya un esfuerzo mayúsculo por parte del nivel central. El subsecretario se comprometió a hacer todas las gestiones para que podamos cumplir con la fecha que estamos proponiendo para la habilitación del paso, que es el 1 de diciembre”, remarcó el mandatario regional.

    La exigencia de una apertura temprana encuentra su sustento en el peso económico que el cruce cordillerano representa para la vecina región chilena. Durante el periodo estival anterior, Agua Negra registró 73.317 cruces de personas y 12.317 vehículos, evidenciando el impacto directo que tiene la llegada de visitantes argentinos para impulsar los sectores hotelero, gastronómico, comercial y de servicios en Coquimbo.

    Trabajos en la ruta y expectativas

    La gestión realizada ante el Ministerio del Interior en Santiago se acopla a los operativos de despeje y recuperación que se vienen impulsando en las últimas semanas sobre la Ruta 41-CH, la cual sufrió diversos daños durante los meses de invierno debido a la acumulación de nieve, aludes y derrumbes.

    Pese a que la habilitación definitiva estará sujeta siempre a las condiciones técnicas y de seguridad que garanticen un tránsito sin riesgos, desde el Ejecutivo regional insisten en que la meta es firme. “Vamos a realizar todas las gestiones que sean necesarias y vamos a venir al nivel central todas las veces que sea necesario para que se puedan cumplir los plazos, podamos desarrollar normalmente el Comité de Integración y nuestros hermanos argentinos puedan disfrutar de nuestra región”, concluyó Juliá.

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