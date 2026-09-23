    • 23 de septiembre de 2026 - 16:34

    Fenómeno inusual: El Niño transforma el desierto de Atacama en un imponente "desierto florido"

    Las intensas lluvias registradas en el norte chileno despertaron semillas y bulbos que llevaban años inactivos bajo la arena. Estiman que unas 15.000 hectáreas se cubrirán de vegetación en octubre.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El impacto del fenómeno de El Niño volvió a sorprender en la región sudamericana. En el norte de Chile, una inusual sucesión de precipitaciones transformó al desierto de Atacama —considerado el desierto no polar más seco del planeta— en un imponente paisaje cubierto de matices violetas, blancos y amarillos, dando vida al esperado "desierto florido".

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    De acuerdo con los registros climáticos, en algunas zonas las lluvias superaron los 180 milímetros, una marca extraordinaria para un territorio que se extiende a lo largo de unos 1.600 kilómetros de la costa del Pacífico y cuya aridez extrema suele exhibir una superficie seca y pedregosa.

    Cómo se activa la floración en la árida geografía

    Aunque la superficie aparenta ser inhóspita, el subsuelo del Atacama resguarda millones de semillas, bulbos y estructuras vegetales capaces de resistir largos períodos de sequía extrema.

    Cuando la humedad logra filtrarse a mayor profundidad, se desencadena el mecanismo biológico: las especies completan su ciclo de forma acelerada. Germinan, florecen y producen nuevas simientes antes de que la aridez vuelva a dominar el terreno.

    • Diversidad biológica: La Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) destaca que el fenómeno puede reunir más de 200 especies de plantas anuales y geófitas.

    • Adaptación extrema: Estas últimas logran sobrevivir a los años sin precipitaciones mediante bulbos, rizomas, tubérculos o raíces subterráneas.

    • Umbral de activación: En la zona costera de la Región de Atacama, el proceso suele activarse con lluvias invernales que superen los 15 milímetros, aunque los registros de esta temporada pulverizaron marcas previas.

    Proyecciones para octubre

    Desde la Conaf estiman que el punto máximo de esplendor de la floración se registrará durante el mes de octubre. Las proyecciones del organismo apuntan a que unas 15.000 hectáreas quedarán completamente cubiertas por vegetación en las áreas que recibieron el impacto directo de las lluvias, convirtiendo temporariamente a uno de los lugares más secos de la Tierra en un atractivo natural sin igual.

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