Piden declarar al salmón del Atlántico como "especie en peligro de extinción" en España

El futuro del salmón del Atlántico (Salmo salar) en aguas españolas dio un paso clave hacia su máxima protección legal. El Comité Científico órgano asesor encargado de abordar la conservación de especies silvestres junto al Ejecutivo central y las comunidades autónomas se pronunció a favor de catalogar a la especie como "en peligro de extinción" en todo el país.

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El dictamen técnico llega tras una solicitud formal realizada en abril por la organización conservacionista Saxífraga al Ministerio para la Transición Ecológica. Tras evaluar la situación, los expertos concluyeron que la propuesta cuenta con total validez científica y que se cumplen rigurosamente los criterios necesarios para elevar su estatus de protección.

De concretarse la incorporación del salmón al Catálogo Español de Especies Amenazadas , las consecuencias normativas y ambientales serían inmediatas:

Actualmente, la distribución de este pez en España se reduce geográficamente a los ríos de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra .

Planes de recuperación: Las administraciones tendrían la obligación legal de poner en marcha actuaciones directas para preservar tanto a los ejemplares restantes como a sus hábitats naturales.

Prohibición de la pesca: Se vedaría por completo la captura de la especie en el territorio nacional.

El aval de los científicos coincide con el cierre de una de las peores campañas salmoneras de las que se tiene registro. Comunidades emblemáticas como Asturias y Cantabria —las únicas que este año permitieron la actividad bajo estrictas limitaciones— sufrieron una caída sin precedentes.

En Asturias se contabilizaron apenas 108 capturas, una cifra marginal si se compara con las abrumadoras 6.893 registradas en 1969. Por su parte, Cantabria cerró la temporada con un saldo crítico de tan solo tres ejemplares capturados.

Próximos pasos administrativos

Tras el dictamen favorable de los expertos, el procedimiento continuará su curso institucional. La propuesta será trasladada a las comunidades autónomas a través del Comité de Fauna y Flora, donde el asunto será debatido formalmente antes de avanzar hacia la modificación definitiva del estatus de protección del salmón en el territorio español.