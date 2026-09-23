Tortuga diamante de dos cabezas: el hallazgo que inquieta a la ciencia

Una tortuga diamante (Malaclemys terrapin) de dos cabezas fue encontrada en un nido protegido en Wellfleet, Massachusetts, Estados Unidos. El ejemplar pesa 5,2 gramos y fue trasladado al Cape Wildlife Center, en Barnstable, para evaluar su desarrollo.

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El animal presenta bicefalia , una anomalía del desarrollo caracterizada por la presencia de dos cabezas en un solo cuerpo. Según el Cape Wildlife Center, este es el primer caso de este tipo registrado en la región en cinco años .

La pequeña tortuga llegó al centro por medio del Santuario de Vida Silvestre de la Bahía de Wellfleet, administrado por la organización Mass Audubon. La institución informó que su equipo veterinario dará seguimiento al animal para conocer cómo funcionan en conjunto sus dos cabezas y su cuerpo.

“¡Qué sorpresa! Nuestro equipo veterinario seguirá de cerca a la pequeña tortuga mientras aprendemos más sobre cómo sus dos cabezas y cuerpos funcionan en conjunto”, publicó el Cape Wildlife Center en Facebook.

La institución indicó que su equipo observó otros dos casos de bicefalia durante los últimos cinco años.

“En los últimos cinco años, hemos visto solo otros dos casos de bicefalia, lo que hace que este caso sea aún más raro para nuestro equipo”, señaló el centro.

Las imágenes divulgadas por la organización muestran las dos cabezas que sobresalen de una misma caparazón. El equipo evalúa el funcionamiento de ambas partes y da seguimiento al desarrollo del animal.

“Aunque ya nos hemos encontrado con esta condición inusual antes, cada caso nos da una nueva oportunidad de aprender más sobre la anatomía y la fisiología de estos animales”, añadió el Cape Wildlife Center.

Los veterinarios vigilan el comportamiento, el apetito y el crecimiento del ejemplar. Los animales con bicefalia pueden presentar distintos grados de independencia entre las dos cabezas y compartir estructuras internas.

Otro caso ocurrió en 2021

En octubre del 2021, el New England Wildlife Center atendió otra tortuga diamante de dos cabezas en Massachusetts. Ese ejemplar también tenía seis patas.

Según la institución, la tortuga nació en un nido protegido en Barnstable y el departamento de recursos naturales de la ciudad la llevó al centro para su evaluación.

“Al igual que los gemelos siameses en humanos, comparten partes del cuerpo, pero también poseen partes independientes”, explicó entonces el New England Wildlife Center.

La organización indicó en aquella ocasión que los animales con esta condición no siempre sobreviven durante mucho tiempo o mantienen una buena calidad de vida.

“Animales con esta condición rara no siempre sobreviven por mucho tiempo o tienen una buena calidad de vida, pero estos dos nos dieron motivos para ser optimistas”, afirmó el centro sobre los ejemplares atendidos en el 2021.

Especie está clasificada como amenazada en Massachusetts

La tortuga diamante está clasificada como especie amenazada en Massachusetts por la Ley de Especies Amenazadas del estado (MESA), según el material suministrado.

La especie vive principalmente en ambientes costeros y utiliza áreas específicas para alimentarse, reproducirse y depositar sus huevos.

El nuevo ejemplar provenía de un nido protegido. Esto permitió su identificación y posterior traslado para una evaluación especializada.

El Cape Wildlife Center continuará con el seguimiento del animal para determinar cómo sus dos cabezas coordinan funciones como la alimentación y el comportamiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.