Trump defendió su política exterior ante la ONU y advirtió que podría "aniquilar" a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas un balance de su política exterior y de seguridad, con especial énfasis en Irán, Medio Oriente y América Latina. Durante su discurso, defendió las acciones militares de su administración y advirtió que Estados Unidos podría avanzar con una nueva ofensiva contra Teherán si no se alcanza un acuerdo.

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Uno de los principales ejes de su exposición fue el programa nuclear iraní. Trump sostuvo que desde el inicio de su carrera política se opuso a que Irán pudiera desarrollar un arma nuclear y afirmó que Estados Unidos destruyó instalaciones vinculadas al programa durante la denominada “Operación Martillo de Medianoche”. También aseguró que la administración mantuvo la presión económica sobre Teherán y reclamó a otros países que acompañen esa estrategia.

En ese contexto, el mandatario lanzó una de sus advertencias más fuertes. Según Reuters, Trump dijo que Estados Unidos podría “aniquilar” a Irán si no se alcanza un acuerdo de paz. Al mismo tiempo, sostuvo que considera posible un entendimiento después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Trump también se refirió al estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el comercio internacional de petróleo. Afirmó que la Marina estadounidense escoltó cargamentos y volvió a plantear que Washington está dispuesto a utilizar su capacidad militar para garantizar la navegación y proteger sus intereses.

Durante su discurso, el presidente estadounidense presentó además su gestión como un intento de cerrar distintos conflictos internacionales. Afirmó que su administración consiguió avances para terminar la guerra en Gaza y mencionó negociaciones y acuerdos alcanzados con distintos países de Medio Oriente.

Trump también enumeró enfrentamientos entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, República Democrática del Congo y Ruanda, India y Pakistán, y Armenia y Azerbaiyán, entre otros escenarios. Según su propia exposición, su Gobierno contribuyó a poner fin a ocho guerras mediante negociaciones, presión económica, relaciones diplomáticas y amenazas de aranceles.

La intervención se produjo durante el debate general de la 81ª Asamblea General de la ONU, que se desarrolla entre el 22 y el 28 de septiembre en Nueva York.

Venezuela y la lucha contra los cárteles

Otro de los capítulos centrales estuvo relacionado con Venezuela y el combate contra el narcotráfico. Trump afirmó que Estados Unidos realizó una operación militar en Caracas y que su gobierno tomó medidas contra estructuras que Washington considera organizaciones terroristas.

El mandatario también aseguró que Estados Unidos realizó ataques contra embarcaciones vinculadas, según su gobierno, con el tráfico de drogas y sostuvo que Washington mantendrá la posibilidad de utilizar la fuerza militar frente a amenazas que considere provenientes del hemisferio occidental.

La inteligencia artificial, otro eje del discurso

Trump dedicó además parte de su intervención al desarrollo de la inteligencia artificial. Rechazó la posibilidad de establecer una regulación internacional que, según su visión, pueda limitar el crecimiento de la industria estadounidense y defendió una política orientada a mantener el liderazgo tecnológico de su país frente a China.

El presidente incluso propuso utilizar el concepto de “superinteligencia” para referirse a los avances futuros de esta tecnología y sostuvo que la competencia por dominarla tendrá consecuencias estratégicas para las principales potencias.

Su postura contrasta con los llamados realizados por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien durante esta Asamblea General reclamó mecanismos internacionales de gobernanza y supervisión para enfrentar los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial.

La intervención de Trump se produjo en una jornada marcada por las tensiones internacionales, con Irán, Medio Oriente, Ucrania, Venezuela y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China entre los principales temas de la agenda diplomática en Nueva York.