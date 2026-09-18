    • 18 de septiembre de 2026 - 17:29

    Milei viaja a la ONU con reclamo por Malvinas en la mira y busca una cumbre con Trump

    El Presidente partirá el próximo lunes rumbo a Estados Unidos para participar de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas. En paralelo, el gobernador Axel Kicillof también desembarcará en Nueva York con agenda propia de reuniones con inversores y una exposición académica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei emprenderá el próximo lunes por la noche su viaje hacia la ciudad de Nueva York para formar parte de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), un foro internacional en el que volverá a poner sobre la mesa el histórico reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. La estadía del mandatario en territorio norteamericano se extenderá hasta el próximo viernes, cuando emprenderá su regreso al país.

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    ¿Cumbre con Trump y la sombra de Londres?

    Por estos días, Cancillería trabaja intensamente en la organización de una reunión formal entre Javier Milei y Donald Trump, cuyo eje central incluiría el abordaje de la disputa diplomática por el archipiélago atlántico. No obstante, el primer contacto cara a cara entre ambos líderes podría darse antes, concretamente el martes 22 de septiembre, durante el cóctel protocolar que la administración republicana ofrecerá a los jefes de Estado invitados al plenario de la ONU.

    Un eventual entendimiento o acercamiento estará marcado por la compleja geopolítica internacional: la Casa Blanca deberá maniobrar con prudencia en su vínculo con el Reino Unido —en un momento donde Londres observa con atención el repunte del reclamo argentino—, aunque sin que ello implique una mediación directa de Washington en favor de Buenos Aires. A esto se le suma el factor del primer ministro británico, Andy Burnham, y los propios intereses estratégicos que Trump mantiene con el gobierno británico.

    Kicillof en Nueva York: inversores, Columbia y juego político en paralelo

    En una jugada que marcará la simultaneidad de la política nacional en suelo estadounidense, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también viajará a Nueva York los días martes 22 y miércoles 23 de septiembre, coincidiendo de pleno con la comitiva presidencial.

    Mientras Milei concentrará su atención en la alta diplomacia de las Naciones Unidas, la agenda de Kicillof tendrá un fuerte tinte económico y político con la mira puesta en el escenario internacional y de cara a las proyecciones hacia 2027. Las actividades del mandatario provincial incluirán:

    Reuniones con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y directivos de empresas con intereses en el distrito.

    Una exposición académica en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, donde disertará sobre las transformaciones económicas y políticas del país y la región.

    De este modo, la gran manzana se convertirá en el epicentro donde el oficialismo nacional y la oposición peronista desplieguen estrategias diferenciadas a miles de kilómetros de la Casa Rosada.

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