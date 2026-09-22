    • 22 de septiembre de 2026 - 08:51

    El huracán Polo se intensificó a categoría 4 frente a México y podría alcanzar la máxima categoría

    El ciclón avanzó rápidamente frente a las costas mexicanas con vientos de hasta 215 km/h. Las autoridades mantienen bajo vigilancia a varios estados por las lluvias intensas, inundaciones y posibles deslaves.

    Huracán Polo.

    Huracán Polo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El huracán Polo alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza por el océano Pacífico frente a las costas de México. El fenómeno se fortaleció rápidamente y, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, podría llegar a categoría 5, el máximo nivel, durante este martes o miércoles.

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    Polo presenta vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 260 km/h. El centro del sistema se encontraba a unos 340 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en Guerrero, y a 530 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, en Colima.

    Un huracán que se fortaleció en pocas horas

    La evolución del ciclón fue particularmente rápida. Polo pasó de tormenta tropical a huracán y posteriormente avanzó hasta la categoría 4 en menos de 24 horas. El Servicio Meteorológico Nacional mexicano informó que incluso saltó de categoría 2 a categoría 4 en aproximadamente tres horas.

    El pronóstico indica que el sistema continuará desplazándose frente al litoral mexicano y podría alcanzar categoría 5 durante las próximas horas, aunque los especialistas prevén que permanezca sobre el océano y no toque tierra directamente.

    Lluvias intensas y riesgo de inundaciones

    Aunque el centro del huracán se mantiene mar adentro, Guerrero y Michoacán enfrentan riesgo de lluvias intensas capaces de provocar inundaciones y deslaves. También se esperan precipitaciones importantes en zonas de Oaxaca, Colima y Jalisco.

    Las autoridades mexicanas emitieron avisos preventivos para sectores de la costa del Pacífico y recomendaron a la población mantenerse alejada de zonas inundadas y seguir las indicaciones de Protección Civil. También se mantiene vigilancia sobre las condiciones del mar debido al fuerte oleaje y los vientos asociados al sistema.

    Por el momento, el principal escenario contempla que Polo continúe su recorrido paralelo a la costa mexicana, con una trayectoria que lo mantendría alejado del continente. Sin embargo, su rápida intensificación mantiene en alerta a las autoridades por el potencial de lluvias y otros efectos asociados al huracán.

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