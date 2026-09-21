Dos buques fueron alcanzados por proyectiles mientras cruzaban el estrecho de Ormuz

Dos buques fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido mientras navegaban por el estrecho de Ormuz , una de las rutas marítimas más importantes de Medio Oriente. Los incidentes son investigados por la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), que recomendó extremar las precauciones a las embarcaciones que atraviesen la zona.

El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida alcanzó uno de sus menores tamaños en 20 años

La esposa del presidente de España irá a juicio con jurado popular por presunto tráfico de influencias y malversación

El primero de los episodios involucró a un buque cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (LPG) . Según informó la UKMTO, la embarcación recibió el impacto de fragmentos de proyectiles mientras navegaba en dirección de salida del estrecho.

El reporte fue recibido de manera tardía por las autoridades marítimas. De acuerdo con el capitán del barco, los restos de los proyectiles alcanzaron la embarcación, aunque no fue posible determinar de dónde provenían .

La tripulación se encuentra fuera de peligro y no se registró contaminación ni otro impacto ambiental . El buque continuó su recorrido hacia el próximo puerto previsto, mientras las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias del ataque.

El episodio ocurrió el mismo día en que la UKMTO había informado sobre otro barco alcanzado por un proyectil no identificado mientras transitaba por el estrecho de Ormuz. En ese caso, dos integrantes de la tripulación sufrieron heridas leves .

Hasta el momento, el organismo británico no atribuyó ninguno de los ataques a un país o grupo en particular. Tampoco informó qué tipo de proyectiles fueron utilizados ni precisó si ambos incidentes estuvieron relacionados.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye un corredor estratégico para el transporte marítimo y energético internacional. Por ese motivo, cualquier incidente en sus aguas genera preocupación entre las compañías navieras y las autoridades de la región.

La UKMTO recomendó a los buques que operen en el área mantener máxima precaución y reportar cualquier actividad sospechosa durante el tránsito.

Irán advirtió que ampliará su respuesta militar

Los incidentes se produjeron además en medio de nuevas advertencias de la Guardia Revolucionaria de Irán, que amenazó con ampliar sus operaciones militares en caso de que la República Islámica vuelva a ser atacada.

El general de brigada Husein Mohebi, portavoz del cuerpo militar de élite iraní, aseguró que Teherán modificará el alcance de su respuesta ante una eventual nueva ofensiva y anticipó “cambios significativos” en su defensa y contraataque.

Según el funcionario, las fuerzas iraníes ya identificaron nuevos objetivos estadounidenses que hasta ahora no habían sido atacados. También afirmó que la Guardia Revolucionaria dispone de armas que todavía no fueron utilizadas y que cuentan con capacidades que, según sus palabras, podrían sorprender al mundo.

Mohebi sostuvo además que Irán está preparado para un conflicto prolongado y advirtió que, ante una nueva agresión, cambiaría lo que denominó “la geografía de la guerra”. Las declaraciones se conocen mientras aumenta la tensión entre Teherán y Washington y persiste la incertidumbre sobre una eventual reanudación de las operaciones militares.