Estados Unidos desclasificó nuevos archivos sobre OVNIs y reveló una filmación de 1952

Estados Unidos publicó una nueva tanda de archivos desclasificados sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP) , con documentos que abarcan investigaciones realizadas durante la Guerra Fría y distintos programas vinculados al estudio de objetos y tecnologías aeroespaciales.

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Se trata de la sexta entrega de documentos difundidos dentro del programa de desclasificación impulsado por el Gobierno estadounidense. El material incluye informes militares, fotografías, videos y grabaciones relacionadas con avistamientos registrados a lo largo de varias décadas.

Uno de los documentos que más llamó la atención es una filmación en color registrada el 2 de julio de 1952 cerca de Tremonton, Utah . El material fue captado por Delbert C. Newhouse, un suboficial de la Marina estadounidense especializado en fotografía, quien aseguró haber observado entre 10 y 14 objetos brillantes en el cielo.

Newhouse utilizó una cámara Bell & Howell Auto Master para registrar los objetos en una película de 16 milímetros Kodachrome. Según su descripción, tenían una apariencia metálica y realizaban movimientos que llamaron su atención. El caso posteriormente fue analizado por el Proyecto Libro Azul , el programa de la Fuerza Aérea estadounidense dedicado a investigar los avistamientos de OVNIs entre 1952 y 1969.

La documentación desclasificada muestra que los investigadores analizaron distintas explicaciones para los objetos registrados. Entre las hipótesis consideradas aparecieron aves que reflejaban la luz solar, globos y efectos ópticos .

A fines de 1952, personal del Proyecto Libro Azul, especialistas en globos y representantes de General Mills revisaron las imágenes. El grupo consideró que los objetos tenían similitudes con los denominados "pillow balloons", aunque uno de los representantes señaló que el brillo y la velocidad aparente de los objetos no coincidían completamente con esa explicación.

Con el paso del tiempo también surgieron análisis que atribuyeron las imágenes a aves marinas reflejando la luz del Sol. Por eso, la existencia de la filmación no constituye evidencia de un origen extraterrestre: los propios documentos muestran que las autoridades estudiaron diferentes explicaciones para el fenómeno.

Un programa de casi US$22 millones

Otro de los documentos publicados está relacionado con el Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), un programa de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) desarrollado a partir de 2008 para estudiar tecnologías aeroespaciales avanzadas.

La documentación revela que el contrato tuvo un valor total de US$21.948.810 y contemplaba investigaciones sobre áreas como propulsión, energía, materiales, control y armas de energía dirigida, además de conceptos relacionados con la interacción humana y la posibilidad de desplazamientos espaciales y temporales.

Los archivos también contienen información parcialmente reservada por excepciones legales, por lo que algunos nombres y datos permanecen ocultos.

También hay registros de avistamientos más recientes

La nueva entrega no se limita a casos históricos. Entre los materiales aparecen videos registrados en 2023 y 2025, incluidos registros realizados por fuerzas de seguridad y sensores militares.

Uno de los documentos describe un avistamiento de 2025 en Medio Oriente, en el que operadores militares observaron seis objetos pequeños y esféricos que cambiaban frecuentemente de dirección. El reporte estimó una velocidad cercana a los 480 kilómetros por hora, acompañado por aproximadamente un minuto de imágenes registradas mediante un sensor infrarrojo.

También se incorporó un registro de 2023 sobre objetos observados en el mar Amarillo mediante sensores infrarrojos de una plataforma militar estadounidense y videos tomados por agentes policiales en Colorado.

La documentación oficial disponible sobre el Proyecto Libro Azul señala que, tras décadas de investigaciones, la Fuerza Aérea no encontró evidencia de que los casos analizados representaran vehículos extraterrestres.