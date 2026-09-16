    • 16 de septiembre de 2026 - 07:45

    Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló mientras cubría un choque en Los Ángeles

    El NewsChopper4 cayó en Chatsworth, se prendió fuego y alcanzó autos estacionados. Murieron tres personas en el accidente.

    El helicóptero de NBC quedó envuelto en llamas tras estrellarse en Chatsworth, Los Ángeles.

    El helicóptero de NBC quedó envuelto en llamas tras estrellarse en Chatsworth, Los Ángeles.

    Foto:

    Un helicóptero de un canal de noticias utilizado por NBC4 y Telemundo 52 se estrelló este martes poco antes de las 19 en Chatsworth, Los Ángeles, mientras cubría un choque entre una camioneta SUV y un colectivo municipal ocurrido a pocos kilómetros. Tres personas murieron y otra fue trasladada a un hospital, mientras las autoridades investigan las causas de la caída.

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    La aeronave era el NewsChopper4, operado por Angel City Air. Según confirmó NBC4, dos de las personas que viajaban en el helicóptero murieron.

    La tercera víctima fatal se encontraba en tierra, en un estacionamiento cercano a un edificio comercial, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

    El impacto provocó un incendio que alcanzó cuatro autos y dos contenedores de almacenamiento. Las llamas fueron controladas rápidamente y no afectaron los edificios cercanos.

    El helicóptero cubría otro choque fatal cuando cayó

    El accidente aéreo ocurrió aproximadamente dos horas después de que una SUV chocara contra un colectivo de la red de transporte de Los Ángeles en la zona de Chatsworth.

    Ese primer impacto dejó dos personas muertas y otras seis trasladadas a hospitales, según el balance oficial del Departamento de Bomberos.

    Varios helicópteros de canales de televisión se encontraban sobrevolando la zona para cubrir el operativo cuando el NewsChopper4 cayó a unos 2,4 kilómetros del lugar del primer accidente.

    Colleen Williams, conductora de NBC4 Los Ángeles, confirmó durante la transmisión que la aeronave pertenecía a la estación.

    “Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo”, expresó con la voz quebrada. Poco después, la cobertura fue interrumpida.

    La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, participó durante la noche de una conferencia de prensa junto con autoridades de emergencia.

    “Perder a cinco angelinos es muy doloroso”, afirmó, en referencia a las víctimas de los dos accidentes. “Y sé que esta comunidad de Chatsworth, golpeada duramente, estará de duelo durante algún tiempo”.

    Investigan por qué cayó el helicóptero de NBC4

    Más de 50 bomberos participaron del operativo tras la caída de la aeronave. Cuando llegaron al lugar, encontraron el helicóptero severamente destruido y el fuego extendido sobre vehículos y contenedores.

    Las autoridades no habían informado inicialmente qué provocó el accidente.

    La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) quedaron a cargo de la investigación y anunciaron el envío de especialistas al lugar.

    NBC4 y Telemundo 52 expresaron que estaban “profundamente entristecidos” por lo ocurrido y transmitieron sus “sentidas condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida”.

    El gobernador de California, Gavin Newsom, también se refirió a los dos accidentes y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia.

    El episodio se produjo en Chatsworth, dentro del Valle de San Fernando, y conmocionó especialmente a los trabajadores de los medios locales que se encontraban cubriendo el primer choque.

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