    • 14 de septiembre de 2026 - 20:22

    La ONU advierte que la inteligencia artificial pone en riesgo la vida y los derechos humanos

    Volker Türk, alto comisionado de la ONU, alertó sobre los riesgos de la IA en la alimentación, la seguridad y los conflictos bélicos. Piden regulación multilateral.

    Volker Türk, representante de la ONU.

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    El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la carrera tecnológica hacia una IA más potente amenaza los derechos básicos de la humanidad, desde la privacidad y la salud hasta la supervivencia en servicios esenciales y el control de armas.

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    El pronunciamiento se suma al reclamo de referentes del sector como Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk, quienes pidieron ralentizar el avance ante riesgos existenciales. Türk exigió una gobernanza multilateral urgente basada en el derecho internacional, al retrucar que ninguna empresa ni nación debe decidir de manera unilateral los riesgos globales de esta tecnología.

    EVolker Türk, advirtió que todos los derechos humanos están en riesgo ante el avance de la inteligencia artificial (IA) y reclamó a los Estados y a las compañías tecnológicas una “acción urgente” para controlar el desarrollo de esta tecnología.

    El funcionario austríaco afirmó que la humanidad se encuentra “al borde de un cambio irreversible”, que no solo afectará a las generaciones actuales, sino también a las futuras. Según explicó, el avance de la IA representa “un salto cualitativo hacia mayores riesgos existenciales para todos los aspectos de nuestras vidas”.

    La advertencia de la ONU

    La llamada IA agéntica, capaz de completar tareas complejas y tomar decisiones con un alto grado de autonomía. Advirtió que eventuales fallas en estos sistemas podrían paralizar servicios esenciales, interrumpir las comunicaciones, desestabilizar infraestructuras críticas y afectar el funcionamiento de las instituciones democráticas.

    “Poblaciones enteras podrían quedar sin acceso a agua, calefacción o servicios financieros”, alertó el representante de la ONU. También sostuvo que la inteligencia artificial ya está acelerando el ritmo de los conflictos armados, ampliando su alcance y debilitando las barreras de seguridad destinadas a impedir el uso de armas de destrucción masiva.

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