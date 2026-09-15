"El Niño podría traer el raro fenómeno de la Onda Kelvin"

Científicos de la NOAA monitorean El Niño y una serie de Ondas Kelvin que avanzan desde México hacia California, donde llegarán a finales de octubre.

Las ondas Kelvin atrapadas en la costa, un rasgo característico de El Niño, se desplazaron hacia el norte a lo largo de la costa oeste durante el fenómeno de El Niño de 1997/1998, como se muestra en un mapa de anomalías en la altura de la superficie del mar. Foto: NOAA.

Los meteorólogos del sur de California emitieron una advertencia por la llegada de un fenómeno oceánico poco común pero potencialmente destructivo: las Ondas Kelvin. Impulsadas por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial, estas abultamientos de agua subterránea se desplazan hacia el norte a lo largo de la costa mexicana y amenazan con elevar el nivel del mar en la franja costera estadounidense.

El origen de esta anomalía radica en el debilitamiento y la inversión periódica de los vientos alisios en el ecuador, un proceso característico de El Niño que genera ráfagas del oeste. Estas variaciones eólicas empujan grandes masas de agua cálida hacia el este, desencadenando ondas planetarias que no rompen como las olas de playa, sino que se comportan como fluctuaciones lentas que alteran la profundidad del océano a lo largo de cientos de kilómetros.

Un incremento silencioso del nivel del mar A pesar de que las Ondas Kelvin apenas representan una elevación de la superficie marina de entre 15 y 45 centímetros, su principal peligro reside en la persistencia temporal. De acuerdo con climatólogos de la Universidad de California y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), estas protuberancias oceánicas se mantienen atrapadas en la franja costera durante días o semanas. Al llegar en secuencia rápida, el nivel del agua se mantiene elevado sin dar margen a que el océano retorne a su línea de base habitual.

Meteorólogos de la Universidad de California advierten que su combinación con mareas altas y tormentas invernales podría desencadenar inundaciones costeras sin precedentes en ciudades golpeadas por la erosión como Malibú y Long Beach. Foto: Kelvin Kuo / Los Angeles Times. Esta elevación prolongada actúa como una plataforma más alta sobre la cual impacta el oleaje cotidiano y las tormentas de la temporada. Comunidades como Malibú, Long Beach, Dana Point, Laguna Beach y San Clemente ya han sufrido graves episodios de erosión e inundaciones en meses recientes a causa de tormentas e influencias del huracán Marie, por lo que unos pocos centímetros adicionales en el nivel base del mar incrementan exponencialmente el riesgo de daños en viviendas e infraestructura pública.

La "triple amenaza" para el invierno costero El escenario de mayor riesgo contemplado por los científicos ocurriría si la llegada de estas ondas coincide simultáneamente con una fuerte marejada ciclónica y la marea alta máxima de la temporada. La convergencia de estos tres factores meteorológicos y oceanográficos crearía una marejada combinada capaz de provocar inundaciones costeras sin precedentes en la región.