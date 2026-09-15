Fiestas Patrias México 2026: todo lo que debes saber sobre el Grito de Independencia de este 15 de septiembre

El momento más esperado del calendario patrio ha llegado. Este 15 de septiembre de 2026 , México conmemora el 216° aniversario del inicio de su Independencia con ceremonias solemnes, espectáculos artísticos y reuniones familiares en cada rincón de la República Mexicana y el extranjero.

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Si planeas acudir al Zócalo de la Ciudad de México o seguir la transmisión desde casa, a continuación te presentamos la guía completa con todos los detalles operativos, la agenda de eventos y el protocolo oficial de la festividad.

La ceremonia central se llevará a cabo desde el Palacio Nacional en la Ciudad de México, encabezada por las autoridades federales, acompañada por la escolta del Ejército Mexicano y el toque ceremonial de la campana de Dolores.

La Plaza de la Constitución se convertirá en el escenario principal del festejo patrio con un despliegue masivo de audio, iluminación y pantallas gigantes para recibir a miles de visitantes.

Las actividades artísticas darán arranque formal a las 19:00 horas con una exhibición a cargo del Ballet Folklórico y diversas agrupaciones regionales que llenarán de color la explanada. Posteriormente, a partir de las 21:00 horas y hasta minutos antes de la ceremonia ceremonial, dará inicio el concierto estelar con agrupaciones de música mariachi y exponentes del género regional mexicano.

Tras el acto protocolario del Grito de Independencia a las 23:00 horas y el espectáculo de pirotecnia, la música continuará a las 23:20 horas con la presentación de un grupo musical sorpresa que cerrará la verbena popular pasada la medianoche.

Operativo de movilidad y transporte público para este 15 de septiembre

Para facilitar el traslado de los asistentes y mantener la seguridad en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el sistema de transporte aplicará horarios especiales y modificaciones en sus rutas habituales:

Metro de la Ciudad de México (STC)

Estaciones cerradas: Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) permanece cerrada desde las 12:00 horas. Las alternativas más cercanas para acceder a pie son Allende, Pino Suárez, Bellas Artes y Salto del Agua.

Horario ampliado: El servicio en las líneas 1, 2, 3, 8 y 9 se extenderá hasta las 01:00 horas del 16 de septiembre.

Metrobús

Línea 4 (Ruta Norte y Sur): Desvíos y cortes de servicio en las estaciones cercanas al perímetro A del Centro Histórico a partir de las 15:00 horas.

Gastronomía patriótica: Los platillos estelares de la Noche Mexicana

La gastronomía tradicional mexicana es el eje central de las cenas familiares y verbenas populares este 15 de septiembre. Entre los platillos con mayor demanda destacan:

Pozole (rojo, verde o blanco): Elaborado a base de granos de maíz cacahuazintle, carne de cerdo o pollo, y acompañado de rábanos, lechuga y orégano.

Chiles en Nogada: Platillo de temporada originario de Puebla que plasma los colores de la bandera nacional a través del chile poblano, la salsa de nogada a base de nuez de Castilla y la granada roja.

Antojitos típicos: Tostadas de tinga, pambazos, sopes, tamales y buñuelos.

¿Qué esperar para el 16 de septiembre?

Las festividades patrias continuarán la mañana del miércoles 16 de septiembre con el tradicional Desfile Militar. El contingente compuesto por las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia iniciará su recorrido a las 10:00 horas partiendo del Zócalo capitalino con dirección a la Plaza de la República y el Paseo de la Reforma.