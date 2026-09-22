    • 22 de septiembre de 2026 - 08:20

    Un adolescente disparó con una escopeta frente a una escuela en Turquía y dejó 11 alumnos heridos

    El agresor tiene 15 años y fue detenido poco después del tiroteo ocurrido en las inmediaciones de una escuela de Turgutlu. Dos de los estudiantes heridos se encuentran graves y también fueron arrestados familiares del atacante.

    Disparos en Turquía.

    Disparos en Turquía.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un adolescente de 15 años abrió fuego con una escopeta frente a una escuela secundaria de Turgutlu, en la provincia turca de Manisa, y dejó al menos 11 estudiantes heridos, dos de ellos en estado grave. El ataque ocurrió este martes por la mañana, cuando los alumnos se dirigían al establecimiento.

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    El joven, identificado por medios locales como H.O., sería alumno del noveno grado de la institución. Según la información difundida por las autoridades, utilizó un arma de caza y efectuó disparos contra los estudiantes que se encontraban en la calle, fuera del edificio escolar.

    Tras el ataque, el adolescente intentó escapar a pie, pero fue detenido poco después por la Policía. Videos registrados por cámaras de seguridad y difundidos en redes muestran al presunto atacante caminando por las inmediaciones del colegio con el arma y luego alejándose del lugar.

    Investigan por qué comenzó a disparar

    El motivo del ataque todavía no fue determinado. Las autoridades asignaron fiscales para investigar lo ocurrido y, entre las hipótesis que se analizan, aparece la posibilidad de que el adolescente hubiera sufrido situaciones de acoso escolar. Por el momento, esa versión forma parte de la investigación y no fue confirmada como causa del tiroteo.

    Además del adolescente, la Policía detuvo a sus padres y a su abuelo, ya que el arma utilizada en el ataque pertenecía a este último. La investigación busca establecer cómo el menor tuvo acceso a la escopeta y bajo qué condiciones estaba almacenada.

    El hecho volvió a generar preocupación en Turquía por la seguridad en las escuelas y el acceso de menores a armas de fuego, especialmente después de otros episodios registrados durante este año.

    Una escuela rodeada por policías

    Tras los disparos, efectivos policiales y equipos médicos llegaron rápidamente al establecimiento para asistir a los heridos y asegurar la zona. Dos de los estudiantes permanecían en estado grave, mientras que el resto sufrió heridas provocadas por los perdigones.

    El gobierno turco había anunciado recientemente nuevas medidas de seguridad para el ciclo lectivo 2026-2027 luego de otros ataques ocurridos en instituciones educativas durante abril. La investigación por el episodio de Manisa continúa para determinar las responsabilidades y las circunstancias que permitieron que el adolescente accediera al arma.

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